Reducen accidentes viales en CDMX gracias a radares de velocidad fijos y móviles

Los radares de velocidad no solo están cazando infractores, también están salvando vidas. De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, la expansión del sistema de monitoreo con radares fijos y móviles en la Ciudad de México redujo las muertes por hechos de tránsito en el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Ha tenido efectos al cambiar en positivo la conducta de la gente al frente del volante”, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien destacó que el número de personas fallecidas bajó de 273 a 225.

El exceso de velocidad, es una de las causas de accidentes viales / Redes Sociales

Más radares, menos accidentes

El proyecto de radares móviles tampoco se detiene. “En zonas que consideramos estratégicas, donde puede haber incrementos de velocidad que pongan en riesgo a la gente, es un tema que no se ha detenido”, afirmó el funcionario.

De los 79 radares fijos con los que se contaba, ahora la ciudad opera 150 dispositivos, lo que ha permitido frenar conductas peligrosas. “Han ayudado a que cambien conductas, porque vemos una reducción en incidencias fatales en los últimos meses”, subrayó.

Se están colocando más radares de velocidad para evitar accidentes / Redes Sociales

Motobicis y bicis eléctricas, en la mira

Sobre la creciente circulación de motobicis, escúteres y bicis eléctricas en vialidades principales, banquetas y hasta parques, Vázquez Camacho reconoció que “viven en una ambigüedad legal sobre qué son exactamente y cómo actuar en su regulación”.

La SSC está a la espera de que el Congreso de la CDMX y otras autoridades definan las reformas necesarias para poder actuar. “Hasta que existan definiciones acerca de las multas y sanciones, la SSC podrá detallar el plan operativo”, dijo, y aseguró que cuentan con el personal y tecnología suficiente para hacerlo cumplir.

Lo mejor es manejar correctamente para no causar daños / Redes Sociales

Zonas con más accidentes viales en CDMX

De acuerdo con el reporte trimestral de Hechos de Tránsito, las zonas más conflictivas en la ciudad por accidentes son: