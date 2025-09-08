¿15 o 16 de septiembre? Este es el día festivo oficial en México

La Ley Federal del Trabajo establece pago triple para las personas que trabajen en día feriado

Geovanni Rodríguez Catarino
8 de Septiembre de 2025
¿15 o 16 de septiembre? Este es el día festivo oficial en México
Entre los mexicanos siempre hay confusión acerca de cuál es el día festivo oficial. | Pixabay

Estamos en septiembre, y con él es imposible no pensar en el pozole, el mariachi y las dudas patrióticas. Y es que cada año surge el mismo debate: ¿el día festivo oficial es el 15 o el 16 de septiembre? Muchos mexicanos descansan, celebran y se echan la bandera encima… pero ¿cuál día marca realmente la ley?

 

Para los mexicanos septiembre significa motivo de fiesta/Pixabay

El 15 de septiembre: cena, fiesta y Grito de Independencia


Aunque el 15 de septiembre no es festivo oficial, es el día que todos celebran. Las calles se llenan de banderas, las familias se reúnen a cenar pozole, pambazos, tamales, tostadas y lo que se atraviese, y en cada rincón se grita “¡Viva México!”.

La tradición dicta que esa noche, en punto de las 11, el presidente (o presidenta) en turno sale al balcón del Palacio Nacional para dar el Grito de Independencia, recordando a los héroes patrios. Este 2025 será la primera vez que lo haga Claudia Sheinbaum, quien pasará a la historia como la primera presidenta en encabezar esta ceremonia.

 

La noche del 15 de septiembre se realiza el Grito de Independencia/Pixabay

El 16 de septiembre: ese sí está en la ley

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el 16 de septiembre es día de descanso obligatorio. Es una de las fechas marcadas en el artículo 74, junto con el 1 de enero, el 1 de mayo y otras conmemoraciones nacionales.

Y si te hacen trabajar ese día, prepárate a cobrar más:

  • Tu salario diario normal.
  • Más el doble por ser día feriado.

  • Es decir, te deben pagar triple.

     

El 16 de septiembre es el día festivo oficial, según la ley/Píxabay

Entonces, ¿cuál se descansa y cuál se festeja?

En resumen:

  • El 15 se celebra, se come, se grita y se desvela… pero no es feriado oficial.
  • El 16 se descansa (por ley), aunque la mayoría ya se lo toma para recuperarse del pozole.

