¿Qué le pasó a Yulay? Comparte su estado de salud tras lesión

Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, reapareció en redes sociales tras preocupar a sus seguidores al anunciar que fue hospitalizado debido a una lesión. El influencer compartió un video en el que se le ve caminando con bastón y mostrando el avance de su recuperación, aunque reveló que esta situación lo hizo perder una oportunidad importante.

El pasado 5 de septiembre, el creador de contenido publicó una fotografía desde una cama de hospital acompañada del mensaje: "Flaquitos, manden sus buenas vibras", y después se ausentó de sus cuentas. No dio más detalles hasta tres días después, cuando actualizó su estado de salud a través de Instagram.

Yulay se recupera de una operación que lo mantiene alejado de las redes / IG: @yosoyyulay

Yulay se recupera tras operación

“Día número 3 de recuperación, quiero mostrarles cómo nos estamos curando, con gel congelado”, comentó mientras enseñaba tres heridas cerca del ombligo. Más adelante aclaró que su lesión se encuentra en la ingle.

En otro clip publicado también en sus historias, Yulay apareció de pie, caminando lentamente con un bastón, y expresó: “Este es el ritmo que llevamos, poco a poquito”. Su comunidad de seguidores celebró su regreso, deseándole pronta recuperación.

Yulay con problemas puede caminar tras su operación en la ingle / IG: @yosoyyulay

Yulay lamenta operación

Además, en TikTok confesó que la lesión lo obligó a cancelar un proyecto importante: "Me lesioné y se nos fue una de las oportunidades más grandes de mi vida. No hay p** papitos, ahora toca levantarse chulos". Con su característico estilo, Yulay intenta normalizar los altibajos de su vida y motivar a su audiencia a mantenerse firmes, incluso en los momentos complicados.

Aunque no dio detalles sobre qué tipo de proyecto se le cayó, su mensaje generó empatía y reacciones positivas entre sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado desde que se dio a conocer su hospitalización.

Ya faltan menos días para que el influencer se recupere / IG: @yosoyyulay