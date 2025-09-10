Larry Ellison, cofundador de Oracle, ya es más rico que Elon Musk

Ni Elon Musk ni Jeff Bezos. El nuevo líder del Olimpo millonario se llama Larry Ellison y tiene 81 años. El cofundador de Oracle, la gigante tecnológica especializada en software empresarial, se convirtió este miércoles en el hombre más rico del planeta, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, tras un sorpresivo aumento del 30% en el valor de las acciones de su empresa.

De acuerdo con el rastreador financiero, el patrimonio de Ellison alcanzó los 393 mil millones de dólares, rebasando al aún CEO de Tesla y SpaceX, quien durante cuatro años consecutivos ostentó el primer lugar. Pero mientras las finanzas del imperio de Musk se tambalean con una caída del 14% en las acciones de Tesla en lo que va del año, Oracle se fortalece gracias al boom de la inteligencia artificial.

Oracle es una empresa dedicada a la tecnología de la información/X

El repunte de Oracle y la caída de Musk

El espectacular crecimiento bursátil de Oracle se debió, en gran parte, a la presentación de su más reciente informe de ganancias, el cual superó expectativas e incluyó contratos multimillonarios vinculados con desarrollos de IA. Bloomberg fue el primer medio en poner a Ellison en la cima, aunque Forbes aún ubica a Musk en primer lugar, con una estimación de 439 mil millones de dólares. La diferencia radica en cómo cada medio valora las participaciones privadas, como SpaceX.

Elon Musk ya perdió el título del hombre más rico/AP

Ellison, quien abandonó la universidad para fundar Oracle en 1977, también es conocido por su estilo de vida excéntrico y sus inversiones en bienes raíces, yates de lujo y hasta islas privadas. Con su fortuna actual, podría financiar durante un año completo a cinco millones de familias estadounidenses, según cálculos de Bloomberg, o incluso cubrir el Producto Interno Bruto de países como Sudáfrica.

Una carta incómoda en el camino

Mientras tanto, Musk enfrenta otros problemas. En medio del cambio en el ranking, se reveló una polémica carta de cumpleaños dirigida a Jeffrey Epstein y supuestamente firmada por él, con un dibujo sugestivo incluido. Aunque Musk niega haber escrito o firmado dicha misiva, la controversia podría empañar aún más su imagen, ya golpeada por la caída en el valor de Tesla y sus recientes fricciones legales con The Wall Street Journal.

La fortuna de Ellison está valuada en 393 mil millones de dólares/AP

¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison es uno de los últimos titanes tecnológicos de la vieja guardia que sigue activo. Fundó Oracle tras dejar sus estudios universitarios y convirtió a la firma en un gigante global de bases de datos. Durante décadas fue conocido por su rivalidad con Bill Gates, y más recientemente por su cercanía con Elon Musk, con quien comparte inversiones e ideologías, aunque hoy lo supera por la derecha… y por miles de millones.