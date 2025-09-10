Bellas Artes está en paro: ¿Por qué cerraron los museos del INBAL?

Los diferentes museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) permanecen cerrados debido a un paro de trabajadores sindicalizados, con quienes no se ha llegado a un acuerdo. Por esta razón, museos, teatros y centros de trabajo del instituto seguirán cerrados al público hasta nuevo aviso.

INBAL: sin acuerdo con los sindicatos

En un comunicado, el INBAL señaló que:

“A pesar de los distintos acercamientos realizados el día de ayer con las secciones sindicales que determinaron el cierre de museos y centros de trabajo del INBAL”, no se ha podido llegar a un acuerdo para la reapertura de los recintos.

Mediante un comunicado se informó sobre el cierre de los distintos recintos del instituto/X

El instituto añadió:

“Ante los cierres, se ha apelado a la sensibilidad de las secciones sindicales para dar acceso al personal que realiza tareas de conservación y resguardo de los inmuebles y del patrimonio artístico.

El INBAL espera que esta situación, que afecta a visitantes, públicos, comunidad artística y a otros trabajadores, pueda solucionarse favorablemente, y reafirma su disposición a sostener un diálogo constante con las secciones sindicales, además de garantizar el cumplimiento de las prestaciones reconocidas, en apego estricto a la legislación y normatividad vigentes”.

¿Por qué están en paro los trabajadores?

De acuerdo con el propio INBAL, el paro sindical, que comenzó el 9 de septiembre, responde a la exigencia de que los uniformes de trabajo se entreguen a través de tarjetas electrónicas, algo que las autoridades no pueden autorizar.

El cierre fue hecho por los trabajadores sindicalizados del INBAL/X

“La medida obedece a que las representaciones sindicales solicitan que la dotación de ropa de trabajo se realice a través de tarjetas electrónicas, para su adquisición directa por los trabajadores, en lugar de la entrega física de las prendas.

El INBAL precisa que, conforme a la normatividad vigente, no es posible cumplir esta demanda, ya que la entrega de ropa física es la única forma autorizada por la norma aplicable”, señaló el instituto.

Los trabajadores piden tarjetas electrónicas para adquirir uniformes/X

Recintos del INBAL cerrados hasta nuevo aviso

Los siguientes museos, teatros, centros culturales y oficinas continúan cerrados al público: