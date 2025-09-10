Disparan al activista Charlie Kirk en plena conferencia; detienen al tirador que es un adulto mayor

El comentarista conservador Charlie Kirk, director general y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA, fue víctima de un ataque armado durante una conferencia en la Universidad Utah Valley, donde recibió un disparo mientras hablaba ante miles de personas.

“Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”, informó Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, mientras las redes sociales explotaban con videos del momento exacto del ataque.

Las imágenes muestran a Kirk hablando bajo una carpa cuando, de forma repentina, una bala impactó en su cuello, lo que provocó una hemorragia inmediata. El comentarista cayó hacia un costado mientras los asistentes reaccionaban con gritos y confusión. El ataque ocurrió frente a unas 2 mil personas, según el excongresista Jason Chaffetz, quien se encontraba presente.

Charlie Kirk se encontraba en la Universidad de Utah cuando fue atacado / Redes Sociales

Detienen al presunto tirador

La Universidad Utah Valley confirmó que un sospechoso fue detenido en el mismo campus, y que el FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ya están trabajando en el caso.

"Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", escribió el director del FBI, Kash Patel.

La fiscal general Pam Bondi también confirmó la presencia de agentes federales en el lugar, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer los motivos del atentado.

Se dice que el tirador se llama Michael Mallinson, demócrata de Utah / Redes Sociales

Reacciones: Trump, Vance y líderes republicanos

La clase política de Estados Unidos reaccionó de inmediato. Donald Trump fue de los primeros en pronunciarse: “Debemos rezar por Charlie Kirk, quien acaba de ser baleado. Un gran hombre que llegó a la cima desde el fondo. ¡DIOS LO BENDIGA!”.

Incluso Donald Trump Jr. publicó una imagen junto al activista y pidió: “Dios lo proteja en estas horas oscuras”.

JD Vance, vicepresidente estadounidense, también expresó su solidaridad: “Un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

Por su parte, el senador de Utah, Mike Lee, pidió unidad en medio del caos: “Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”.

🚨BREAKING: Charlie Kirk shooter confirmed to be Michael Mallinson a registered Democrat in the state of Utah, Fox reports. pic.twitter.com/5RIAecQyIY — Lenka White (@white_lenka) September 10, 2025

¿Violencia política al alza en EE. UU.?

Este ataque se suma a una ola de agresiones políticas que ha estremecido a Estados Unidos en los últimos meses, como el asesinato de una legisladora en Minnesota, el incendio en la casa del gobernador de Pensilvania y el reciente atentado contra el propio Donald Trump durante un mitin.

El caso de Charlie Kirk, una figura muy cercana a los círculos trumpistas, reaviva el debate sobre la polarización en el país y la fragilidad de la democracia estadounidense en plena campaña electoral.