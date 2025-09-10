Marina asesta duro golpe al narco: incauta 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

La Secretaría de Marina (Semar) logró un contundente golpe al narcotráfico tras asegurar 1 600 kilogramos de cocaína durante una operación en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero, como parte de los patrullajes de vigilancia marítima y aérea.

La Marina destacó que este decomiso forma parte de la estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional. / SSCP

En la acción fueron localizados 54 bultos tipo costalilla, que contenían un total de 1 600 paquetes con la droga, misma que fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades ministeriales competentes para integrar la carpeta de investigación.

El Gabinete de Seguridad federal precisó que con este aseguramiento se evitó que circularan más de 3 200 millones de dosis, con un valor estimado en 371 800 millones de pesos, lo que constituye una fuerte afectación a las finanzas del crimen organizado.

La Marina destacó que este decomiso forma parte de la estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y frenar el tráfico marítimo de drogas.

Con esta incautación, ya son más de 48 toneladas de cocaína decomisadas en costas mexicanas durante la actual administración, consolidando a la Semar como pieza clave en la lucha contra el narcotráfico internaciona