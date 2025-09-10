Marina asesta duro golpe al narco: incauta 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero

El decomiso evitó que más de 3 200 millones de dosis llegaran al mercado ilegal

Mariana Alcántara Contreras
10 de Septiembre de 2025
Marina asesta duro golpe al narco: incauta 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero
Ya suman más de 48 toneladas de droga aseguradas en costas mexicanas. | SSCP

La Secretaría de Marina (Semar) logró un contundente golpe al narcotráfico tras asegurar 1 600 kilogramos de cocaína durante una operación en altamar frente a las costas de Acapulco, Guerrero, como parte de los patrullajes de vigilancia marítima y aérea.

La Marina destacó que este decomiso forma parte de la estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional. / SSCP
En la acción fueron localizados 54 bultos tipo costalilla, que contenían un total de 1 600 paquetes con la droga, misma que fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades ministeriales competentes para integrar la carpeta de investigación.

El Gabinete de Seguridad federal precisó que con este aseguramiento se evitó que circularan más de 3 200 millones de dosis, con un valor estimado en 371 800 millones de pesos, lo que constituye una fuerte afectación a las finanzas del crimen organizado.

En la acción fueron localizados 54 bultos tipo costalilla, que contenían un total de 1 600 paquetes. / SSCP
La Marina destacó que este decomiso forma parte de la estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y frenar el tráfico marítimo de drogas.

Con esta incautación, ya son más de 48 toneladas de cocaína decomisadas en costas mexicanas durante la actual administración, consolidando a la Semar como pieza clave en la lucha contra el narcotráfico internaciona

