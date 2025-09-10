Metrobús CDMX: Línea 1 anuncia ampliación de horario

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que a partir del viernes 12 de septiembre, la Línea 1 ampliará su horario de servicio los fines de semana, extendiéndose hasta la 1:00 de la madrugada los viernes y sábados.

La medida aplicará en las rutas Indios Verdes–El Caminero e Indios Verdes–Insurgentes, que continuarán operando de 4:30 a.m. a 00:00 horas de manera habitual. Durante la hora extra, las unidades circularán cada 10 minutos, con las últimas salidas desde la estación Insurgentes hacia ambos extremos.

El organismo precisó que la tarifa se mantendrá en $6 pesos, y los usuarios podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias, teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.

Con esta ampliación, el Metrobús busca ofrecer una alternativa de transporte más segura y accesible durante la madrugada, especialmente en una de las avenidas más concurridas de la capital como lo es Insurgentes, donde se concentra gran parte de la vida cultural, laboral y nocturna de la ciudad.

La implementación de este horario extendido responde también a la demanda ciudadana de contar con opciones de movilidad nocturna más confiables, reduciendo la dependencia de transporte informal y fortaleciendo la red de movilidad integrada de la capital.



