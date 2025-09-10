Este miércoles encienden el alumbrado patrio en el Zócalo de CDMX 2025

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) informó que este miércoles por la tarde-noche se encenderá el alumbrado conmemorativo de las Fiestas Patrias 2025 en el Zócalo capitalino.

Los edificios están adornados/X: @SOBSECDMX

La dependencia destacó que concluyó la colocación de los clásicos adornos patrios, incluyendo la tradicional águila monumental, símbolo que da la bienvenida a los visitantes del corazón de la capital.

“Nuestras cuadrillas especializadas realizaron el montaje de la iluminación decorativa que dará vida a los símbolos y colores de la identidad nacional, llenando de orgullo el corazón de nuestra Capital de la Transformación. ¡Visita el Zócalo y celebremos la grandeza de México!”, detalló Sobse.

Imágenes y símbolos de la independencia

Como cada año, las fachadas de los edificios del Zócalo lucen imágenes conmemorativas de los héroes de la Independencia, creando un espectáculo visual que destaca la historia y cultura mexicana.

“Hoy por la tarde se llevará a cabo el encendido del alumbrado artístico en el Zócalo capitalino, conmemorativo de las próximas Fiestas Patrias”, agregó la Sobse.

Este acto marca el inicio de una serie de actividades cívicas y culturales en el Zócalo/@SOBSECDMS

Ceremonia del encendido

Se prevé que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabece la ceremonia oficial del encendido de las luminarias patrias, dando inicio a las celebraciones que incluyen actividades culturales, cívicas y artísticas en el centro histórico.