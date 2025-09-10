VIDEOS / Tragedia en Puente de la Concordia: explota pipa de gas y deja varias personas quemadas

Lo que parecía una tarde común en la alcaldía Iztapalapa terminó convirtiéndose en una pesadilla. Este miércoles 10 de septiembre, una pipa de gas explotó cerca del Puente de la Concordia, provocando un incendio de grandes proporciones, múltiples heridos y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto de la explosión y el caos que se desató: gente corriendo desesperada, llamas cubriendo vehículos y una nube de humo negro que podía verse desde varios kilómetros a la redonda.

“Hace unos minutos se registró la explosión en una pipa de gas en el Puente de la Concordia. Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #Trolebús, Cablebús CDMX y Metrocdmx en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación”, informó Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad.

Los bomberos controlaron el incendio de tres pipas / Redes Sociales

Testigos grabaron las escenas

En uno de los videos más impactantes se aprecia cómo dos personas, visiblemente heridas y con la ropa hecha trizas, logran mantenerse en pie mientras esperan ser atendidas por los servicios de emergencia. Las imágenes han dado la vuelta a internet y muestran la crudeza del siniestro.

Por su parte, Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que hasta el momento hay 18 personas heridas por las llamas de la pipa con quemaduras de segundo y tercer grado.

La funcionaria dijo que también hay 18 vehículos afectados y una motoneta. Los bomberos reportan tres pipas incendiadas y que lograron controlar gracias a su acción oportuna. Muertos hasta el momento no se reportan.

Las llamas se podían ver desde varios kilómetros a la redonda / Redes Sociales

Gobierno CDMX reacciona

“Instruí a los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, a supervisar los trabajos y brindar apoyo a las personas afectadas”, dijo Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, quien más tarde llegó al lugar.

Por su parte, elementos de la SSC, Bomberos y unidades médicas ya trabajan en el sitio para controlar el fuego y dar atención a los heridos. También se realizó un sobrevuelo por parte de Cóndores para coordinar las labores en tierra.

Como escena de terror se vivió la explosión de la pipa / Redes Sociales

Caos vial y suspensión del transporte

Como medida de seguridad, se mantiene cerrada la autopista México-Puebla en ambos sentidos entre el Eje 6 Sur, Puente de la Concordia y la calzada Ermita Iztapalapa. El transporte público también fue suspendido, incluyendo el Trolebús, Metro y Cablebús CDMX en la zona de Santa Marta.

“Personal de emergencias labora en el lugar para atender a personas usuarias de transporte público que resultaron con lesiones leves. No se reportan afectaciones en el #CETRAM”, agregó García Nieto.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa de gas explotó mientras circulaba, lo que generó el incendio que afectó también a varios vehículos que se encontraban cerca. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del incidente.

