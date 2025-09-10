iPhone 17: ¿Cuántos salarios mínimos necesitas para comprar el nuevo celular de Apple?

Laura Reyes Medrano
10 de Septiembre de 2025
Te contamos cuántos salarios mínimos tendrías que destinar para adquirirlos

Apple lanzó sus nuevos modelos de iPhone 17 y los precios ya están dando de qué hablar. Te contamos cuántos salarios mínimos tendrías que destinar para adquirirlos.

El precio del iPhone 17 en México

Apple presentó cuatro versiones de su nuevo smartphone en el mercado mexicano:

  • iPhone 17: desde $19,999 pesos

  • iPhone 17 Air: desde $25,999 pesos

  • iPhone 17 Pro: desde $28,499 pesos

  • iPhone 17 Pro Max: desde $30,999 pesos

El salario mínimo como referencia

De acuerdo con datos oficiales, el salario mínimo vigente en México es de $8,480.16 mensuales. Con esta cifra, es posible calcular cuántos sueldos completos se requieren para acceder a cada modelo
 

  • iPhone 17  -  $19,999 -   2.3 salarios mínimos

  • iPhone 17 Air  -  $25,999  -  3.0 salarios mínimos

  • iPhone 17 Pro  -  $28,499  -  3.3 salarios mínimos

  • iPhone 17 Pro Max  -  $30,999  -  3.6 salarios mínimos

Incluso el modelo más económico equivale a más de dos salarios mínimos completos, sin contar gastos básicos o compromisos familiares.

