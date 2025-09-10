Anuncian multa para padres que permitan fumar a sus hijos: ¿De cuánto es?

La medida refuerza la protección de la salud infantil ante los riesgos del humo y vapores de segunda mano

Mariana Alcántara Contreras
10 de Septiembre de 2025
Proyecto de ley plantea multas para tutores que autoricen el consumo de tabaco o vapeo en menores. | Pixabay

El gobierno de España analiza un proyecto de ley que estipularía multas para los padres o tutores que permitan que sus hijos fumen, incluyendo tanto cigarrillos como dispositivos de vapeo

Esta iniciativa busca reforzar las medidas de protección frente al tabaquismo infantil y el daño causado por el humo de segunda mano, especialmente relevante ante el creciente uso de alternativas de nicotina entre menores.

El borrador legislativo incluye una cláusula explícita que plantea: “los padres que permitan fumar a sus hijos serán multados”. La propuesta destaca la responsabilidad legal de los adultos en garantizar entornos libres de humo y los potenciales daños que esto puede acarrear para la salud física y psíquica de los menores.

Expertos en salud pública y organismos médicos han respaldado esta iniciativa, subrayando que no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco o vapeo, y que dichas sustancias representan un riesgo grave en el desarrollo biológico y neurológico infantil.

El planteamiento del gobierno espera generar un debate nacional y que, de aprobarse, establezca un precedente sólido para políticas de prevención del tabaquismo en entornos familiares, reconociendo que el hogar debe ser el primer espacio de tutela y cuidado infantil.


 

