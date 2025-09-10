Suben a los 57 los heridos: revelan lista de lesionados graves por explosión de pipa

Las autoridades dan a conocer quiénes y a dónde están hospitalizados por quemaduras

Jorge Reyes Padrón
10 de Septiembre de 2025
Son 19 los hospitalizados que están muy graves.
El accidente de una pipa de gas en el Puente de la Concordia se convirtió en tragedia este miércoles, luego de que una explosión provocara quemaduras de gravedad a decenas de personas y afectara a 18 vehículos particulares. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el número de lesionados subió a 57, muchos de ellos con quemaduras de segundo y tercer grado.

La pesada unidad, que transportaban 40 mil 500 litros de gas, sufrió una volcadura alrededor de las 14:00 horas, pero se investiga el por qué del accidente, señaló la mandataria capitalina.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia, helicópteros Cóndor y personal médico especializado en atención a quemados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó cinco traslados aéreos hacia hospitales de alta especialidad.

Clara Brugada se trasladó a la zona afectada para supervisar las acciones / Redes Sociales
Lista de personas con quemaduras graves

Protección Civil publicó una primera lista oficial con nombres de lesionados severamente afectados por la onda expansiva. La mayoría fueron enviados al Hospital Emiliano Zapata, y presentan quemaduras en más del 50% de la superficie corporal.

  1. Jaime Berra Urieta, 49 años – 50% de SCQ
  2. Esteban Rivera Flores, 23 años – 35% de SCQ
  3. Fredy Sánchez Gil – 50% de SCQ
  4. Jesús Noé Tovar García – 90% de SCQ
  5. Kevin Díaz Monte de Ocampo – 80% de SCQ
  6. Eduardo Noé Morales – 100% de SCQ
  7. Juan Carlos Sánchez Blas – 100% de SCQ
  8. Osvaldo Gutiérrez Espinosa, 28 años – 40% de SCQ
  9. Óscar García Rivera – 40% de SCQ

Además de esta lista, se espera la actualización conforme avance el día. El reporte médico advierte que varios de los heridos están en estado grave o crítico, y no se descarta un posible aumento en el número de víctimas.

Fueron 5 traslados por aire debido a las quemaduras / Redes Sociales
Hospitales que atienden a los heridos

Los lesionados fueron distribuidos en varios hospitales públicos de la zona metropolitana:

  • 12 al Hospital General Juan Ramón de la Fuente
  • 9 al Hospital Ampliación Emiliano Zapata
  • 15 a la Clínica del IMSS en Los Reyes La Paz
  • 15 al ISSSTE Morelos
  • 1 al ISSSTE Zaragoza
  • 5 al Instituto Nacional de Rehabilitación
  • 1 al Hospital Rubén Leñero
Se busca a los familiares para que vayan con los heridos / Redes Sociales
Vehículos dañados y emergencia activa

Clara Brugada informó también que la explosión afectó al menos 18 vehículos, los cuales fueron alcanzados por las llamas o la onda expansiva. Elementos de Protección Civil y Bomberos continúan con las labores de inspección y limpieza en la zona.

Mientras tanto, las familias de los heridos esperan con angustia fuera de los hospitales información sobre el estado de sus seres queridos. Las autoridades han solicitado mantenerse alejados de la zona para evitar más riesgos.

