Ciclovía Tlalpan: Habrá espacios destinados al transporte público y trabajadoras sexuales

Los lugares especiales fueron acordados ante las protestas de las afectadas

Jorge Reyes Padrón
10 de Septiembre de 2025
El Gobierno está luchando contra el turismo sexual sobre la avenida.
El Gobierno está luchando contra el turismo sexual sobre la avenida. | Redes Sociales

La nueva Ciclovía Tenochtitlan, que conectará el Zócalo con Periférico Sur a través de la Calzada de Tlalpan, no solo traerá beneficios a ciclistas. También incluirá 58 bahías o puntos de inclusión que podrán ser utilizados tanto por usuarios del transporte público como por trabajadoras sexuales, informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Estas bahías surgen tras semanas de protestas del gremio de trabajadoras sexuales, quienes denunciaron afectaciones a su actividad por la instalación de jardineras elevadas sobre la vialidad. En respuesta, se entablaron mesas de diálogo con distintas dependencias para encontrar una solución que no violentara sus derechos.

También serán espacios donde la gente pueda tomar el Uber o se acerca el transporte público, ahí descienden, o sea, son 58 puntos donde no va a estar la ciclovía y van a estar estas bahías para ello”, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino.

La ciclovía conectará el Zócalo capitalino con el Estadio Azteca / Redes Sociales
La ciclovía conectará el Zócalo capitalino con el Estadio Azteca / Redes Sociales

No son exclusivas, pero sí incluyentes

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclaró que estas bahías no serán de uso exclusivo para el trabajo sexual, sino que buscan atender a todos los sectores que utilizan la Calzada de Tlalpan como vía de tránsito y conexión.

Y es que la polémica no ha parado: en días recientes, se habló de la implementación de códigos de vestimenta para las trabajadoras sexuales en zonas escolares. Pero Cravioto negó que sea una imposición autoritaria:

Es una especie de autorregulación y una especie de acuerdo que por años se ha dado”, aseguró, subrayando que fue una propuesta vecinal consensuada con el sector.

Las trabajadoras sexuales reclamaban sus espacios para trabajar / Redes Sociales
Las trabajadoras sexuales reclamaban sus espacios para trabajar / Redes Sociales

Contra el turismo sexual rumbo al Mundial 2026

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que la lucha contra el turismo sexual es parte de los protocolos que se están desarrollando rumbo al Mundial 2026, en colaboración con autoridades federales, locales y la iniciativa privada.

Estamos atendiendo el tema, siempre desde una perspectiva de derechos, se igualdad que recorre estos temas, vamos a seguir trabajando y ya daremos en su momento de acciones específicas”, adelantó.

Con estas medidas, el gobierno capitalino busca un equilibrio entre el derecho al espacio público, la movilidad sustentable y el respeto a las trabajadoras sexuales, sin dejar de atender las preocupaciones vecinales y las nuevas exigencias de seguridad internacional.

Con mesas de diálogo se llegó a un acuerdo con las afectadas / Redes Sociales
Con mesas de diálogo se llegó a un acuerdo con las afectadas / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

Explota pipa de gas en Iztapalapa: suspenden Metro, Trolebús, Cablebús y cierran la México-Puebla

Contra | 10/09/2025

Explota pipa de gas en Iztapalapa: suspenden Metro, Trolebús, Cablebús y cierran la México-Puebla
¿Se cancelan las clases el 19 de septiembre por el Simulacro Nacional? Esto responde la SEP

Contra | 10/09/2025

¿Se cancelan las clases el 19 de septiembre por el Simulacro Nacional? Esto responde la SEP
Perseverance descubre en Marte minerales que podrían revelar huellas de vida antigua

Contra | 10/09/2025

Perseverance descubre en Marte minerales que podrían revelar huellas de vida antigua
Te recomendamos
Suben a los 57 los heridos: revelan lista de lesionados graves por explosión de pipa
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 