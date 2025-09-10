Misterioso video en el Congreso de EE. UU. muestra misil Hellfire fallando contra un OVNI

Legisladores presenciaron imágenes inéditas captadas por un dron militar en Yemen

Mariana Alcántara Contreras
10 de Septiembre de 2025
Misterioso video en el Congreso de EE. UU. muestra misil Hellfire fallando contra un OVNI
El proyectil no logró dañar al objeto, que continuó su trayectoria sin alteraciones | Captura de pantalla

En una sesión del Congreso de Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), se presentó un video inédito en el que un dron MQ-9 Reaper lanza un misil Hellfire contra un objeto volador no identificado (OVNI). Para asombro de los presentes, el proyectil impacta sin causar daño alguno y el objeto continuó desplazándose.

La grabación fue realizada el 30 de octubre de 2024 frente a las costas de Yemen, y tras permanecer clasificada fue mostrada por primera vez en público. Las imágenes dejaron atónitos a legisladores y expertos, quienes observaron cómo la tecnología militar parecía ineficaz frente al fenómeno.

El periodista George Knapp, invitado a la audiencia, describió el momento con claridad:

“Ese es un misil Hellfire golpeando ese OVNI y simplemente rebotando. Y siguió avanzando.”

 

 

El caso despertó preocupación entre los congresistas y la comunidad científica, al evidenciar un episodio que desafía la lógica armamentista. Además, se confirmó que existen más grabaciones y archivos clasificados relacionados con encuentros similares, lo que reavivó la exigencia de mayor transparencia en torno a los UAP.

La revelación refuerza la creciente presión hacia el gobierno estadounidense para liberar información sobre OVNIs y fenómenos aéreos no identificados, consolidando un debate que mezcla seguridad nacional, investigación tecnológica y el interés global por lo desconocido.

