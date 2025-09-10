Danzel en I Love Dance 2025: El ícono del eurodance regresa con un show rockero y electrónico

Danzel, el icono del eurodance que puso a medio planeta a gritar “Pump it up” en los 2000, regresa a México para ponerle ritmo al invierno. El 19 de diciembre será parte del festival ‘I Love Dance’ en el Palacio de los Deportes, pero esta vez viene con una propuesta que mezcla sintetizadores, nostalgia y guitarras eléctricas.

Dos décadas después de conquistar el mundo con su explosivo hit, el belga no solo sigue activo, sino que se reinventa con un show que mezcla rock y electrónica en vivo. En entrevista exclusiva con Contra, nos habló de nostalgia, redes sociales, Bohemian Rhapsody, sus inicios con AC / DC, su amor por el bajo y cómo ve el futuro de la música.

Danzel fue la sensación en los 2000 con `Pump it up' / Especial

Antes se bailaba distinto

“Hace 20 años, la música era completamente diferente a la de hoy, porque hoy tenemos redes sociales”, cuenta Danzel, con voz firme y tono reflexivo. “Claro, en ese entonces ya teníamos internet, pero no estaba tan desarrollado. Hoy haces una canción y llega al otro lado del mundo en dos segundos. Antes había vinilos que se enviaban por correo. Era más físico, más lento… pero más emocionante”.

Para él, esa evolución también cambió el modo de vivir la música: “Cuando yo era joven, esperábamos meses por una canción nueva. Íbamos a la tienda de discos, lo comprábamos y lo teníamos en las manos. Ahora todo es más rápido. Ya no hay ese ritual”.

Este evento será un viaje a la década de los 90 / Especial

De AC/DC a “Pump It Up”

Aunque su nombre se asocia con el dance, pocos saben que Danzel comenzó en el heavy metal. “Tenía el cabello largo y tocaba música como Deep Purple y AC/DC. Fue por accidente que entré a la música dance gracias a Pump It Up”, revela. “Pero ahora, por ejemplo, en Polonia tenemos un proyecto en vivo donde tocamos todos los hits, pero con guitarras, como una mezcla de rock y dance”.

Ese experimento le permite fusionar su pasado y presente. “Hacemos canciones de Metallica, depende de la temporada, pero todo con arreglos pesados. Y a la gente le encanta. Así llegas a más público: los que aman el dance, y los que aman el rock”.

La presentación de Danzel en México estará llena de beats con rock / Especial

¿Nuevo Ricky Martin? No, gracias

En algún momento, Universal tenía un plan ambicioso: “El plan del sello discográfico era hacerme el nuevo Ricky Martin”, revela entre risas. Pero él sabía que su visión iba por otro camino. Aunque su primer disco incluía ritmos como samba, su esencia estaba en otro lado.

Y sí, no descarta incursionar en ritmos latinos: “Reggaetón no es realmente lo mío, pero las vibras latinas sí me gustan. Tal vez para un proyecto de verano, podría ser”.

El poder de la nostalgia

Sobre los festivales noventeros y dosmileros que hoy llenan estadios, Danzel es claro: “La gente va por los momentos nostálgicos. Recuerdan cuando eran jóvenes, cuando estaban en la escuela o en la playa con sus padres… y sonaba ‘Pump It Up’. Revivir eso en un concierto es muy poderoso”.

Y aunque tiene más de 6,000 vuelos en el cuerpo y ha tocado para más de 200 mil personas en una sola noche, sigue con la misma energía: “Estoy muy feliz. He tenido momentos hermosos, he viajado por el mundo y he hecho lo que amo: cantar y tocar. Si llega algo más, bienvenido, pero ya soy un hombre muy feliz”.

Danzel sabe que la nostalgia es fuerte porque el mundo digital pasa muy rápido / Especial

De Queen a TikTok: lo que se ha perdido

Uno de los momentos más emocionantes de su carrera ocurrió en un estudio en Bruselas: “El ingeniero de sonido me puso la grabación original de Bohemian Rhapsody. Lloré. Ese sonido cálido, esa alma, no puedes replicarlo con lo digital”.

Para él, el problema no es solo el sonido, sino cómo consumimos la música. “Antes cuidábamos los discos, los limpiábamos, los escuchábamos una y otra vez. Ahora, con Spotify, es tan rápido que ya no se valora igual”.

Sobre los fans que ven el show a través del celular, lanza una advertencia: “Filman todo el show y no lo ven. Pero creo que se darán cuenta cuando ya sea demasiado tarde”.

¿Se puede invitar a la generación TikTok a vivir la música de otra manera? Danzel lo duda: “No puedes extrañar algo que no conociste. Podemos explicarles cómo era antes, pero cada generación tiene su momento”.