CDMX suspende verificación en septiembre: Te decimos por qué

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó que el próximo martes 16 de septiembre de 2025 permanecerán cerrados todos los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares, así como el área de atención ciudadana y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

De acuerdo con el aviso oficial, la suspensión aplica en las 16 alcaldías y se basa en el “Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial el pasado 31 de enero de 2025.

La medida también se apoya en el artículo 74, fracción V de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 23, fracción XIII del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de Verificación Vehicular.

El 16 de septiembre estarán cerrados todos los verificentros / Redes Sociales

¿Y el lunes 15?

SEDEMA aclaró que el lunes 15 de septiembre habrá servicio con normalidad, por lo que los ciudadanos podrán acudir ese día a verificar sus vehículos. El servicio se reanudará el miércoles 17 en horarios habituales.

La dependencia exhortó a los automovilistas a anticipar sus citas, ya que el programa de verificación vehicular no sufrirá cambios en su calendario ni se ajustarán los periodos por esta suspensión temporal.

El lunes 15 se trabajará de manera normal en los centros de verificación vehicular / Redes Sociales

¿Por qué es importante verificar?

La verificación vehicular es uno de los pilares de la política ambiental en la capital, ya que contribuye directamente a la reducción de contaminantes y a mejorar la calidad del aire.

La suspensión por el feriado patrio no implica cambios en los calendarios oficiales, pero quienes no prevean esta pausa podrían enfrentar rezagos o sanciones por no cumplir en tiempo con su trámite.

Recuerda que en tu día de descanso no habrá servicio / Redes Sociales