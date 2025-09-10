Esto gastará México por almacenar la CURP Biométrica de todos en la ‘nube’

Mientras el país se alista para el despliegue nacional de la CURP biométrica, el contrato para operar la nube que resguardará estos datos personales se vino abajo. La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Renapo, declaró desierta la licitación lanzada el pasado 19 de agosto de 2025.

El objetivo era contratar un servicio integral de operación y administración de cómputo para dar soporte a la nueva identidad digital. El monto proyectado ascendía hasta 520 millones de pesos, con vigencia hasta febrero de 2028, pero ninguna empresa cumplió los requisitos técnicos.

La CURP Biométrica está a punto de operar y no hay donde guardarla / Redes Sociales

Mucha nube, pocas nubes

La Segob apostaba por una nube híbrida y multinube, compatible con plataformas como AWS, Azure o Google Cloud, y con soporte para inteligencia artificial, cotejo biométrico de huellas e iris, además de altos niveles de ciberseguridad.

Pero la exigencia de certificaciones internacionales como TIER III o ICREA IV, monitoreo avanzado contra ciberataques y localización física de datos en Norteamérica resultaron una valla difícil de saltar.

Las empresas no cumplieron con los objetivos de Gobernación / Redes Sociales

¿Qué falló de la CURP biométrica?

Dos proveedores participaron: Triara.Com (junto a Uninet y Scitum) y B Drive It, pero ambas propuestas fueron desechadas. ¿Por qué?

Ausencia de documentación obligatoria

Certificaciones de centros de datos insuficientes

Falta de planos arquitectónicos

Escasa descripción técnica

Propuestas pobres en seguridad informática

Una de las ofertas ni siquiera presentó documentación técnica completa. La de Triara.Com, que sí incluía oferta económica por 319 millones de pesos, tampoco logró pasar los filtros.

Los sistemas de seguridad no han sido los esperados por el Gobierno federal / Redes Sociales

CURP biométrica, sin respaldo (por ahora)

El golpe llega justo cuando la CURP biométrica entra en fase de implementación. Desde agosto opera un módulo piloto en CDMX y, a partir del 16 de octubre, será obligatoria para trámites oficiales.

Además, el 15 de octubre debe estar lista la plataforma general, y desde el 14 de noviembre será requisito para inscripciones escolares de menores de edad.

Ahora, el Renapo tendrá que relanzar la licitación, ajustar condiciones o improvisar una solución para que la nueva identidad digital no arranque con un tropiezo.