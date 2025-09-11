Atentados a las Torres Gemelas 24 años: FOTOS de objetos recuperados de la zona de escombros

A 24 años del ataque a los Torres Gemelas en Estados Unidos, todavía quedan miles de historias que contar por parte de todos los que vivieron ese terrible hecho de 2001.

El 11 de septiembre siempre será recordado por el mundo, y más por las 2977 personas que perdieron la vida directa e indirectamente por los atentados de Al Qaeda.

¿Pero cómo recordar ese fatídico día ya que es mucha gente la que tiene algo que decir? Nos llevaría mucho tiempo, pero a veces una imagen dice más que mil palabras.

Por los atentados a las Torres Gemelas murieron 2977 personas.

11 de septiembre en imágenes

Luego de la remoción de escombros en Nueva York, donde ahora se le llama la Zona Cero, se creó el Memorial de los caídos y el Museo del 11-S, donde hay más de 70 mil objetos que fueron hallados.

Lo que se muestra en ese espacio son cosas personales que narran, sin decir nada, la historia de víctimas, rescatistas, los pasajeros de los aviones y de sobrevivientes al atentado.

Miles de historias quedan por contar luego del ataque de Al Qaeda.

En el Museo del 11-S se puede apreciar desde un anillo de diamantes hasta la tapa de un recipiente de comida. Sin dejar de lado los utensilios de los bomberos hasta objetos personales como una credencial o unos lentes.

También se conservan piezas grandes como turbinas, camiones destrozados, columnas del WTC y hasta una antena de televisión. Pero recordemos con respeto a través de estas fotos lo que se vivió hoy hace 24 años en el centro de Nueva York.

Parte del avión de American Airlines que se estrelló contra un edificio.

Se conserva un pedazo de la antena de la torre norte del World Trade Center.

El camión de bomberos quedó destrozado dentro de la Zona Cero.

Se encontró el casco de un bombero que falleció al rescatar a personas de la torre sur.

Esta es una parte de la estructura externa de acero de una de las torres.

Uno de los motores de los elevadores quedó destruido.