FBI difunde fotos del posible sospechoso y localiza rifle usado en el asesinato de Charlie Kirk

El FBI difundió este jueves fotografías del posible sospechoso implicado en el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador que fue baleado el pasado 10 de septiembre de 2025 durante un evento en la Utah Valley University, en Orem, Utah.

De acuerdo con las autoridades, el atacante habría disparado desde un tejado cercano mientras Kirk respondía preguntas del público. Tras efectuar un solo tiro que impactó en el cuello del activista, el agresor huyó hacia una zona boscosa y continúa prófugo.

En el marco de la investigación, los agentes confirmaron el hallazgo de un rifle de cerrojo de alta potencia, considerado como el arma utilizada en el ataque. Además, se han recopilado otros indicios forenses, como huellas y rastros biológicos, que ya se analizan en laboratorios especializados.

El FBI subrayó que mantiene un operativo activo en coordinación con la policía local y pidió la colaboración de la ciudadanía para identificar al individuo. Como incentivo, se ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares a quienes aporten información confiable que lleve a su captura.

El caso ha generado gran repercusión en Estados Unidos, no solo por la relevancia pública de Kirk, sino también por las circunstancias del ataque, que se investiga como un crimen de alto impacto. Las autoridades han reiterado que se trata de una investigación en curso y que se dará seguimiento puntual a cualquier evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

