EE.UU. ofrece 5 mdd por “El Ruso”, alto mando del Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita localizar y detener a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como alto mando dentro del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado lo señala como uno de los principales operadores de la facción conocida como Los Rusos, con presencia en la zona norte del país y presunta responsabilidad en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, así como en actividades de lavado de dinero y tráfico de armas.

La célula de la que forma parte tiene operaciones en Baja California y Sonora, controlando rutas de trasiego de fentanilo. / RS

Acusaciones y orden de aprehensión

Las autoridades estadounidenses le imputan cargos por conspiración para importar y distribuir drogas, uso de armas de fuego para actividades delictivas y conspiración para lavado de dinero. Existe una orden de aprehensión vigente desde 2015, emitida por el Distrito Central de California.

El Departamento de Estado lo señala como uno de los principales operadores de la facción conocida como Los Rusos. / FBI

Influencia criminal

La célula de la que forma parte tiene operaciones en Baja California y Sonora, controlando rutas de trasiego de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, lo que la convierte en un objetivo prioritario para agencias de seguridad de ambos países.

Estrategia binacional

La recompensa se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP), que busca desarticular las estructuras criminales que trafican drogas sintéticas hacia Estados Unidos. La información puede ser entregada de forma anónima a través de los canales oficiales del FBI, la DEA y el Departamento de Estado.

La recompensa se enmarca en el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP). / FBI