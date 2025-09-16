Sheinbaum encabeza histórico desfile del 16 de septiembre en el Zócalo capitalino

Por primera vez en la historia del país, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el Desfile Cívico-Militar como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este rol. Miles de personas se reunieron desde temprana hora en el Zócalo capitalino para presenciar el acto, que conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México y que mostró un despliegue de disciplina, orden y símbolos patrios.

Claudia Sheinbaum encabezó el Desfile Cívico-Militar como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. / Captura de pantalla

El evento comenzó a las 10:00 de la mañana con el izamiento de la Bandera Monumental y la entonación del Himno Nacional. Los contingentes partieron del Zócalo, recorriendo avenidas emblemáticas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central hasta llegar a Campo Marte. Durante más de tres horas y media se presentaron agrupamientos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de exhibiciones ecuestres, maniobras aéreas y saltos de paracaidistas.

Desfile Cívico Militar, 215 Aniversario de la Independencia https://t.co/DtTRIeldSN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

Cifras oficiales de participación

El parte final reportó la presencia de 30 banderas de guerra, 12,746 integrantes de las Fuerzas Armadas, 3,046 elementos de la Guardia Nacional, 237 soldados del Servicio Militar Nacional, así como 8 militares extranjeros. También participaron 100 charros, 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves tripuladas, 5 no tripuladas, 24 drones, 18 embarcaciones, 304 caballos, 169 canes, 28 cachorros y 17 águilas.

Binomios caninos participaron en el Desfile Cívico-Militar 2025, mostrando el adiestramiento y disciplina. / Captura de pantalla

Este despliegue fue uno de los más completos de los últimos años, al integrar nuevas tecnologías, contingentes femeninos y una amplia muestra de las capacidades logísticas de las fuerzas armadas.

Simbolismo y mensajes

La mandataria destacó que el desfile es un recordatorio de la soberanía nacional y de la memoria histórica de México, subrayando que la independencia es la base de la identidad del país. El acto también buscó visibilizar el papel de las mujeres en las fuerzas armadas, con la participación de miles de elementos femeninos en los distintos agrupamientos.

Este despliegue fue uno de los más completos de los últimos años, al integrar nuevas tecnologías. / Captura de pantalla

Logística y operativos de seguridad

Para garantizar el orden, se implementaron cortes viales en calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó personal en toda la ruta, instaló filtros de seguridad y recomendó a los asistentes utilizar transporte público. El operativo se mantuvo hasta la reapertura total de las vialidades al concluir el evento.

Con la participación de público, autoridades y fuerzas de seguridad, el desfile de este año reafirmó su papel como uno de los eventos cívicos más importantes para la cohesión social y el orgullo nacional.

La mandataria destacó que el desfile es un recordatorio de la soberanía nacional y de la memoria histórica de México. / Gobierno de México