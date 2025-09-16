Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025: Origen, Significado y Participación Ciudadana

Cada 16 de septiembre, México celebra su independencia con el tradicional Desfile Militar, un acto que combina historia, patriotismo y unidad nacional. Este evento, que tiene lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, reúne a ciudadanos, familias y turistas que desean presenciar el paso de las Fuerzas Armadas y rendir homenaje a los héroes que dieron patria y libertad al país.

Este evento tiene lugar en el Zócalo de la Ciudad de México/Captura de pantalla

Origen del Desfile Militar

La primera vez que se celebró un desfile militar en México fue el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México, consumando la independencia del país. Sin embargo, fue hasta el 16 de septiembre de 1825 cuando el presidente Guadalupe Victoria oficializó esta tradición mediante un decreto presidencial

Significado del Desfile

El Desfile Militar tiene como propósito rendir homenaje a las Fuerzas Armadas y reafirmar su compromiso con la nación. Durante el evento, los militares refrendan su lealtad y apoyo al pueblo mexicano, así como su deber de protegerlo. Este acto cobra especial relevancia en el contexto actual, donde las Fuerzas Armadas desempeñan un papel destacado en diversas áreas de la vida pública del país.

El Desfile Militar tiene como propósito rendir homenaje a las Fuerzas Armadas/Captura de pantalla

Participación Ciudadana en el Zócalo

Miles de personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el desfile. Familias, jóvenes y turistas compartieron un ambiente de orgullo nacional y unidad. Desde las primeras horas de la mañana, ciudadanos llegaron al centro histórico para asegurar un lugar privilegiado y disfrutar del espectáculo.

Miles de personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el desfile/Captura de pantalla