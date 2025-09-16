Utah pedirá pena de muerte para sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

La Fiscalía del condado de Utah presentó cargos de homicidio agravado contra Tyler Robinson, de 22 años, acusado de asesinar a Charlie Kirk durante un evento público en la Universidad Utah Valley. Con esta acusación, las autoridades estatales solicitarán que el caso sea considerado para la pena de muerte conforme a la legislación vigente.

Tyler Robinson, de 22 años, acusado de asesinar a Charlie Kirk. / AP

El expediente judicial también incluye otros seis cargos: disparo con arma de fuego, manipulación de pruebas, obstrucción de la justicia y amenazas a testigos. Robinson permanece detenido sin derecho a fianza mientras se desarrollan las audiencias previas al juicio.

Detalles del ataque

El ataque ocurrió el pasado 10 de septiembre durante una conferencia que congregó a más de 3,000 asistentes. De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso disparó desde la azotea de un edificio cercano utilizando un rifle, impactando a Kirk en el cuello y causándole la muerte en el lugar.

Las autoridades presentaron mensajes de texto en los que Robinson habría admitido el crimen y solicitado a su compañera de cuarto que destruyera evidencia. Estos elementos serán utilizados como pruebas principales en el juicio.

El expediente judicial también incluye otros seis cargos: disparo con arma de fuego, manipulación de pruebas. / X

Implicaciones legales

El cargo de homicidio agravado permite a la fiscalía solicitar la pena de muerte en casos con circunstancias agravantes, como el riesgo para terceros y la comisión del delito en un evento público. La legislación de Utah contempla este castigo en casos de especial gravedad.

El proceso continuará en las próximas semanas con audiencias de preparación, mientras la defensa de Robinson evalúa su estrategia legal. El caso ha generado amplio debate en Estados Unidos por su impacto en la seguridad de eventos públicos y por el uso de la pena capital en el estado.

El cargo de homicidio agravado permite a la fiscalía solicitar la pena de muerte en casos con circunstancias agravantes. / AP