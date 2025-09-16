Miss Puebla y Sonora rechazan triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo México: “No merecía ganar”

El certamen de belleza Miss Universo México sigue dando de qué hablar. Después del triunfo de Fátima Bosch, representante de Tabasco, ahora Miss Puebla descalificó públicamente su victoria, asegurando que “no merecía ganar” el título que la llevará a representar a México en Miss Universo.

Sólo cuatro concursantes felicitaron a la ganadora

El pasado fin de semana, en Zapopan, Jalisco, 32 mujeres —cada una representando a una entidad del país— compitieron en el certamen Miss Universe México 2025, donde resultó ganadora Fátima Bosch, representante de Tabasco.

“La sororidad verdadera no se dice de dientes para afuera; se practica, y tristemente en este caso no se dio”, declaró Fátima tras la ceremonia.

Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universe 2025/IG: @missuniverse.mexico

Según la propia Bosch, sólo fue felicitada por las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas, mientras que el resto de las participantes abandonó el escenario. Posteriormente, algunas regresaron para consolar a Miss Jalisco, quien quedó en segundo lugar.

Camila Canto, Miss Puebla: “Fátima no merecía ganar”

El rechazo al triunfo de Miss Tabasco fue confirmado por Camila Canto, Miss Puebla, quien declaró abiertamente que no felicitó a Fátima Bosch porque considera que no merecía la corona.

“Voy a ser bien clara, rápida y concisa: para mí, Fátima no merecía ganar, y ese pensamiento mío es 100% respetable.

Me llaman hipócrita y doble moral… hipócrita y doble moral si hubiera salido a abrazar a alguien que no merecía ganar por quedar bien.

Eso sí es hipocresía y doble moral. Perdón, yo no soy eso”.

Le desea suerte, pero insiste: “No era la indicada”

Respecto a la participación de Bosch en el próximo Miss Universo 2025, que se celebrará en noviembre en Tailandia, Miss Puebla dijo que le desea lo mejor, pero se mantiene firme en su postura.

La Miss Puebla explicó por qué no felicitó a la ganadora/IG: @camilacantov

“Genuinamente deseo que Fátima nos represente de la mejor forma.

No dudo que así vaya a ser porque tiene un gran equipo de trabajo.

Pero eso no quita que, para mí, la niña no tenía que ganar”.

Miss Sonora se suma: “Ese silencio colectivo habló más que mil palabras”

A la polémica también se sumó Celeste Hidalgo, Miss Sonora, quien publicó un comunicado contundente sobre lo ocurrido en la final del certamen:

Miss Sonora también dijo que Fátima no debía ganar/IG: @celstehidalgo

“Todos vimos lo que ocurrió en la final: de 31 candidatas, sólo 4 salieron a abrazar a la ganadora. Ese silencio colectivo habla más que mil palabras.

No se trató de envidia ni de algo personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos que no reflejaba lo vivido”.

“No podemos hablar de empoderamiento si se invalida la voz de 27 mujeres que compartimos el mismo proceso.