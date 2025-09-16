La escolta del Grito 2025 fue de puras mujeres: ellas acompañaron a Sheinbaum

El 15 de septiembre de 2025 quedó grabado como un parteaguas en la historia de México: Claudia Sheinbaum, la primera presidenta del país, encabezó su primer Grito de Independencia. Y lo hizo arropada no solo por su gabinete o su esposo, sino por una escolta conformada exclusivamente por mujeres militares.

Desde el balcón de Palacio Nacional, la mandataria federal ondeó la bandera entregada por seis mujeres del Heroico Colegio Militar. Es la primera vez en la historia que la escolta de esta ceremonia es completamente femenina. Como lo ha dicho en reiteradas ocasiones: “No llegué sola”.

Las seis integrantes de la escolta destacan por su alto nivel académico / Redes Sociales

¿Quiénes son las integrantes de la escolta femenina?

La encargada de entregar la bandera nacional fue la teniente de Policía Militar Jennifer Samantha Torres Jiménez, originaria del Estado de México. Ella fue quien, frente a miles de personas reunidas en el Zócalo, pasó el lábaro patrio a la presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La escolta fue completada por otras cinco cadetes:

Samira Michel Delgadillo Chávez , Cabo de Cadetes de cuarto año de Infantería, originaria de Tuxtepec, Oaxaca.

Itzel Sarahi Martínez Tozcano , Cabo de Cadetes de cuarto año de Infantería, nacida en Guadalajara, Jalisco.

Karla Paola Guevara Pérez , Cabo de Cadetes de cuarto año de Policía Militar, de la CDMX.

Andrea Carvajal Audelo , Cadete de Primera de tercer año Policía Militar, nacida en San Pedro Juchatengo, Oaxaca.

Yetzelany Gallegos Ortiz, Cadete de Primera de tercer año Zapadores, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Todas ellas forman parte del Heroico Colegio Militar y fueron seleccionadas por su destacado desempeño académico y disciplinario.

Jennifer Samantha Torres Jiménez entregó la bandera a la presidente Sheinbaum / Redes Sociales

Un 15 de septiembre con doble significado

La presencia de estas seis mujeres representa un fuerte símbolo en el Año de la Mujer Indígena, y refleja la narrativa que Sheinbaum ha construido desde su campaña: la de un México más inclusivo, más justo y con mujeres al frente.

El Grito 2025 no solo rompió el protocolo: rompió con 215 años de historia en la que las mujeres no tenían un lugar visible en los actos cívicos de mayor relevancia. "No llegamos solas. Llegamos juntas", finalizó.

Las cadetes son originarias de Oaxaca, Jalisco y Estado de México / Redes Sociales