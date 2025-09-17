El Mencho es reconocido como el capo más poderoso del mundo, según WSJ

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue reconocido por el Wall Street Journal como el narcotraficante más poderoso del mundo, al confirmar que su organización ha superado la influencia histórica del Cártel de Sinaloa.

Además, el grupo liderado por Oseguera ha diversificado sus negocios ilícitos. / RS

El análisis explica que el CJNG ha logrado capitalizar el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos y la presión de las autoridades sobre las redes de fentanilo, lo que le ha permitido fortalecer su presencia en rutas clave de tráfico.

“El Mencho es el narcotraficante más poderoso que opera en el mundo”, aseguró Derek Maltz, exjefe interino de operaciones especiales de la DEA, citado por el medio.

Por qué el CJNG desplazó al Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el reporte, la fragmentación del Cártel de Sinaloa y las disputas internas entre facciones han facilitado que el CJNG gane terreno. Además, el grupo liderado por Oseguera ha diversificado sus negocios ilícitos, que van desde metanfetaminas y cocaína hasta extorsión y robo de combustible, lo que lo convierte en la organización criminal más robusta del hemisferio.

El análisis explica que el CJNG ha logrado capitalizar el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos. / Los Ángeles Times

Riesgos y consecuencias

Autoridades mexicanas y estadounidenses advierten que el ascenso del CJNG podría recrudecer la violencia en regiones estratégicas, así como complicar las estrategias de cooperación bilateral en materia de seguridad. El liderazgo de Oseguera lo mantiene como uno de los principales objetivos de captura tanto para la DEA como para las fuerzas federales de México.

El cartel de "El Mencho" ha superado la influencia histórica del Cártel de Sinaloa. / ICE