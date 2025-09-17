Boxeador mexicano es encontrado sin vida; su cuerpo estaba envuelto en una cobija

El mundo del boxeo está de luto, luego de que se confirmara la muerte del boxeador mexicano de 21 años, Jesús Iván Mercado Cabrera, apodado ‘Rafaguita’, cuyo cuerpo fue hallado envuelto en sábanas en San Luis Río Colorado, Sonora, días después de haber sido reportado como desaparecido.

Originario de Nogales, Sonora, el púgil competía en la categoría Peso Gallo, con un récord profesional de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut. Recientemente se había mudado a San Luis Río Colorado con el objetivo de impulsar su carrera en el deporte.

El boxeador mexicano había sido reportado como desaparecido hace unos días/Facebook

Fue reportado como desaparecido

Días después de un viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, Mercado Cabrera fue reportado como desaparecido. En su búsqueda participaron colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando.

Tras varios días de búsqueda, la mañana del lunes 15 de septiembre, su cuerpo fue localizado entre los estados de Sonora y Baja California, a la altura del kilómetro 9 de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara.

El cuerpo del joven, quien estaba próximo a disputar una pelea, fue hallado envuelto en una cobija y sujeto con cinta canela. Pudo ser identificado gracias a dos tatuajes: uno de la Santa Muerte en el antebrazo y otro del logotipo de los Yaquis de Obregón.

El cuerpo del boxeador fue localizado envuelto en una cobija/Facebook

Colectivo confirma el hallazgo

“Familia localizada. El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera.

Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno”, publicó en un comunicado el Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora.

El cuerpo del boxeador fue identificado por sus tatuajes/Facebook

De acuerdo con reportes de medios locales, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia externa, aunque se esperará a los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. También se abrió una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.