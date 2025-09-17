Amenaza anónima provoca suspensión de clases en FES Zaragoza de la UNAM

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, anunció la suspensión de clases y actividades académicas y administrativas por una amenaza anónima recibida durante la madrugada, en la que se advertía sobre la posible instalación de artefactos peligrosos dentro de las instalaciones. La medida se tomó como acción preventiva para salvaguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La FES Zaragoza se encuentra en la alcaldía Iztapalapa, CDMX /UNAM

¿Qué ocurrió en la FES Zaragoza?

Durante la madrugada, autoridades universitarias recibieron un mensaje en el que se advertía sobre objetos peligrosos en el plantel. Ante la alerta, la dirección decidió suspender todas las actividades académicas y administrativas del día y activar un protocolo de revisión para descartar cualquier riesgo.

¿Qué hizo la FES Zaragoza?

Se notificó a la comunidad a través de un comunicado oficial y se implementó una revisión detallada de los espacios del campus. Hasta el momento no se han localizado artefactos peligrosos, pero la investigación sigue en curso.

¿Se encontró algo?

Hasta ahora, no se ha confirmado la presencia de algún artefacto peligroso en las instalaciones. La amenaza sigue siendo investigada como medida preventiva.