Ela Corez, viuda de Xava Drago, denuncia amenazas por disputa de la herencia del cantante

La muerte de Xava Drago, vocalista de la banda Coda, no solo dejó un vacío en la música, también abrio una disputa legal y familiar por su herencia. Su viuda, Ela Corez, denunció que ha recibido amenzas e insultos en medio del conflicto, pese a que el testamento del cantante todavía no ha sido abierto.

Xava Drago falleció el pasado 21 de agosto de 2025/IG: xavacoda

Mensajes intimidatorios

Ela Corez compartió capturas de pantalla en las que se observa un mensaje amenazante de un hombre identificado como Jorge Santiago. En el texto se le insulta, se cuestiona la paternidad de su hija y se le advierte que si asiste a algún homenaje o evento en memoria del músico, su vida estaría en riesgo.

“Obviamente todo esto irá dentro de lo legal”, expresó la viuda de Xava Drago, quien aseguró que usará las pruebas como antecedente para proceder ante las autoridades.

Ela Corez y Xava Drago/IG: elacorez

La herencia de Xava Drago

Ela, explicó recientemente en una entrevista con TV Notas, que el cantante dejó todo arreglado para que ni ella ni sus hijas carecieran de lo necesario. Sin embargo, acusa que otros familiares han tomado decisiones sin consultarla, generando tensiones y conflictos alrededor de la herencia.

Corez señaló que hasta ahora el testamento no se ha abierto oficialmente, aunque confía en que las últimas voluntades de Xava respeten lo que él mismo le dijo en vida.

El legado del músico

Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado, falleció el 21 de agosto de 2025 a los 58 años, víctima de cáncer de estómago. En mayo del mismo año había nacido la hija que tuvo con Ela Corez; el cantante también tenía otra hija de una relación previa. La viuda pidió respeto a la memoria del artista y agradeció el apoyo de los seguidores que la han acompañado en medio de esta situación.