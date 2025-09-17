Música a todo volumen: Causa del accidente de camión en Atlacomulco que dejó 10 muertos

El lamentable accidente entre un autobús y un tren, sucedido el pasado 8 de septiembre y que dejó como saldo 10 muertos, habría sido ocasionado debido a que el chófer de la unidad de pasajeros llevaba la música alta y no escuchó el anuncio de que la locomotora iba a pasar.

El camión se detuvo sobre las vías

Fue a temprana hora de ese día, en la Carretera Federal Atlacomulco–Maravatío, específicamente en la zona industrial de interconexión El Oro–San Felipe del Progreso, en Atlacomulco, Estado de México, cuando un camión de la empresa Herradura de Plata fue arrollado por un tren, después de quedarse sobre las vías. El saldo: 10 personas muertas y decenas de lesionados.

El camión fue arrastrado por el tren varios metros/X

Imágenes revelan la imprudencia

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, en el momento exacto del accidente se observa que en la zona había intenso tráfico, pero el camión de pasajeros decide avanzar, quedando parado justo en las vías, para después sufrir el impacto. Esta escena coincide con la versión oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Fiscalía confirma que el chófer no escuchó

Según la autoridad, el conductor, Gustavo Alfredo ’N’, llevaba la música a un volumen tan alto que no escuchó que el tren se aproximaba. La FGJEM señaló:

“La unidad estaba detenida próxima a las vías del tren y el conductor reanudó su circulación al frente en el momento en que se aproximaba el tren, presuntamente sin percatarse de ello, invadió su paso y ocasionó el siniestro”.

“El chofer llevaba la música muy alta”, añadió la dependencia.

El fatal accidente dejó 10 muertos y decenas de lesionados/X

Fue detenido en Michoacán

El pasado domingo 14 de septiembre, Gustavo Alfredo ’N’ fue detenido por las autoridades en Villas del Pedregal, Morelia, Michoacán, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad estatal.

Gustavo Alfredo 'N' fue detenido en Michoacán/X

El hombre enfrenta cargos por los presuntos delitos de homicidio y lesiones, que, de comprobarse, podrían costarle hasta 12 años de cárcel.