Este es el impuesto en juguetes que pagará Santa Claus y Reyes Magos en 2026

La ilusión de los regalos de Navidad y Reyes Magos podría salir más cara en 2026

Juguetes incrementarán de precio el próximo año | iStock
Laura Reyes Medrano
17 de Septiembre de 2025

La compra de juguetes en México podría salir mucho más caro en 2026. El proyecto presentado por Claudia Sheinbaum contempla un incremento del impuesto a los juguetes hasta un 35%, cuando actualmente oscilan entre 0 y 15%.

El impuestro podría es del 35% / iStock
Juguetes que subirán de precio

De aprobarse en el Congreso, los productos más afectados serán los importados de países como China, India, Japón, Vietnam, Rusia o Malasia. Entre los más comunes se encuentran:

  • Muñecas y muñecos.

  • Coches de juguete.

  • Pelotas y balones.

  • Juegos de destreza y rompecabezas.

  • Juguetes a control remoto.

Pelotas, muñecas, coches y otros juguetes incrementarán su precio/iStock
Otros productos afectados

Además de los juguetes, el aumento en impuestos impactaría a refrescos, gasolina, cigarros y la industria textil.

Motivos del incremento

Aunque Sheinbaum había señalado en campaña que no se elevarían los impuestos, el gobierno justifica la medida como parte de una estrategia para recaudar más fondos y fomentar hábitos de consumo más saludables.

Esta medida es para "recaudar fondos" y "fomentar hábitos más saludables"/iStock
