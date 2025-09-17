Este es el impuesto en juguetes que pagará Santa Claus y Reyes Magos en 2026

La compra de juguetes en México podría salir mucho más caro en 2026. El proyecto presentado por Claudia Sheinbaum contempla un incremento del impuesto a los juguetes hasta un 35%, cuando actualmente oscilan entre 0 y 15%.
Juguetes que subirán de precio
De aprobarse en el Congreso, los productos más afectados serán los importados de países como China, India, Japón, Vietnam, Rusia o Malasia. Entre los más comunes se encuentran:
Muñecas y muñecos.
Coches de juguete.
Pelotas y balones.
Juegos de destreza y rompecabezas.
Juguetes a control remoto.
Otros productos afectados
Además de los juguetes, el aumento en impuestos impactaría a refrescos, gasolina, cigarros y la industria textil.
Motivos del incremento
Aunque Sheinbaum había señalado en campaña que no se elevarían los impuestos, el gobierno justifica la medida como parte de una estrategia para recaudar más fondos y fomentar hábitos de consumo más saludables.