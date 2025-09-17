¿Por qué hospitales rechazaron donativos de Bellakath para víctimas de explosión en Iztapalapa?

Tras la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa, que dejó varios lesionados, la cantante e influencer Bellakath decidió aportar su ayuda de manera directa. La artista adquirió material de curación con un valor superior a 121 mil pesos y lo llevó personalmente a hospitales que atendieron a las víctimas.

Al día siguiente, se presentó en la Clínica 53 del IMSS en Santa Martha, otro de los centros que recibió a los heridos.

Primero acudió a la Clínica 197 del IMSS en Texcoco, donde le informaron que no podían aceptar el donativo porque “ya contaban con los insumos requeridos”. Al día siguiente, se presentó en la Clínica 53 del IMSS en Santa Martha, otro de los centros que recibió a los heridos, y le explicaron que ya no había pacientes internados relacionados con el accidente, por lo que tampoco podían recibir los materiales.

Ante la negativa, Bellakath compartió su frustración en redes sociales y expresó su intención de que la ayuda llegue a quien realmente lo necesite:

“Aunque ya no sea para las víctimas de la explosión, lo importante es que llegue a quien lo necesite”, aseguró.

@labellakath Compré 120,000 pesos de materiales de curación, siempre habrá un lugar donde podamos llevarlos, escríbanme donde se necesitan. ♬ sonido original - BELLAKATH

Hasta el momento, no se ha confirmado si la intérprete encontró una institución que acepte los insumos, pero sus seguidores le han sugerido alternativas para canalizar el apoyo a otras clínicas o a organizaciones de beneficencia.

La explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó múltiples heridos y movilizó a servicios de emergencia locales y federales. La situación también ha abierto un debate sobre la necesidad de contar con mecanismos más ágiles para coordinar donativos en casos de desastres, evitando que el apoyo ciudadano se pierda por trámites burocráticos.

La explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó múltiples heridos y muertos.