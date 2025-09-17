Vendedor de esquites en CDMX causa polémica al revisar billetes con caldo

La venta de elotes y esquites en la Alameda Central generó polémica luego de que se viralizara el video en redes sociales

El video se volvió viral en redes sociales. | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
17 de Septiembre de 2025

Un vendedor de elotes y esquites en la Alameda Central fue captado sumergiendo los billetes que recibe en el mismo caldo con el que prepara los alimentos, lo que ha generado preocupación entre consumidores y expertos en higiene.

El video, difundido en el programa C4 en Alerta, muestra cómo el comerciante introduce los billetes en el recipiente caliente antes de entregar el cambio a los clientes. Según explicó, lo hace para verificar que no sean falsos, pues asegura que si lo son la tinta se despinta con el agua.

Sin embargo, especialistas en salud pública advierten que el dinero es uno de los objetos con mayor presencia de bacterias, virus y hongos, y su contacto directo con alimentos puede provocar contaminación cruzada y enfermedades gastrointestinales.

 

 

Además, las autoridades sanitarias recomiendan que los vendedores de comida mantengan una estricta separación entre el manejo de dinero y de alimentos, utilizando utensilios, pinzas y recipientes independientes para evitar riesgos sanitarios.

El caso ha desatado debate en redes sociales, donde algunos usuarios defienden la creatividad del comerciante para evitar fraudes, mientras otros exigen mayor regulación y supervisión de prácticas de higiene en el comercio informal.

