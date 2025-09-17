Explosiones y pánico en show de Santa Fe Klan en Nuevo León: 15 lesionados

Lo que pintaba para ser una noche de fiesta con Santa Fe Klan terminó en caos. Durante su concierto en García, Nuevo León, la noche del 16 de septiembre, un corto circuito provocó pánico y dejó al menos 15 personas lesionadas.

Santa Fe Klan en el concierto / Instagram: santa_fe_klan_473

El accidente ocurrió cuando serpentinas metálicas lanzadas desde el escenario quedaron atoradas en cables de alta tensión sobre el público. De inmediato se escucharon explosiones y destellos que asustaron a miles de asistentes.

Así se vivió el incidente

De acuerdo con testigos, hubo al menos dos explosiones que iluminaron el cielo. La gente comenzó a correr y empujarse tratando de alejarse del lugar, lo que generó mayor confusión y miedo. Videos compartidos en redes sociales muestran los chispazos y los momentos de desesperación del público.

Manuel Guerra Cavazos y Santa Fe Klan / IG: santa_fe_klan_473

Lesionados y atención médica

Protección Civil reportó que 15 personas resultaron heridas, la mayoría por golpes y crisis nerviosas. Entre ellas se encuentra una menor de 16 años que tuvo que ser trasladada al hospital.

El concierto siguió pese al susto

Aunque el ambiente quedó marcado por el caos, el show de Santa Fe Klan continuó después del incidente. Al evento asistieron más de 30 mil personas como parte de los festejos patrios en el municipio.

Un grito de independencia que terminó en susto

Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en un recordatorio de lo importante que es garantizar la seguridad en eventos masivos. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero los asistentes no olvidarán el susto que les dejó el concierto.