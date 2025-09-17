Alerta viral: crear Polaroids con artistas en Gemini puede poner en riesgo tu privacidad

La tendencia de generar fotos tipo Polaroid con artistas famosos usando inteligencia artificial (IA), especialmente a través de la plataforma Gemini, se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Lo que parece una dinámica divertida podría traer consecuencias graves para la privacidad de los usuarios si no se toman precauciones.

También es fundamental verificar si la plataforma permite solicitar la eliminación de datos. / RS

El procedimiento consiste en subir una selfie, elegir a la celebridad y obtener en segundos una imagen con efecto vintage. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que “cada imagen que se sube a estas plataformas de IA como Gemini puede formar parte de bases de datos usadas para entrenar algoritmos, lo que significa que tu rostro podría circular sin tu control en espacios digitales”.

Riesgos principales

Entre los peligros señalados están la suplantación de identidad, el uso de las fotos para crear deepfakes y la posible exposición de datos personales a servidores de terceros. Una vez subida, la imagen puede ser almacenada y reutilizada sin que el usuario tenga control de su destino.

El procedimiento consiste en subir una selfie, elegir a la celebridad y obtener en segundos una imagen con efecto vintage./ RS

Cómo protegerte

Los especialistas recomiendan leer las políticas de privacidad antes de subir imágenes, evitar el uso de fotos de menores o de espacios privados, y preferir herramientas de edición offline que no compartan datos en la nube. También es fundamental verificar si la plataforma permite solicitar la eliminación de datos una vez terminado el uso.

Lo que parece una dinámica divertida podría traer consecuencias graves para la privacidad. / RS