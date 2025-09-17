Turibús tendrá recorridos gratuitos por la “Ruta del 85” en CDMX

El recorrido especial visitará 24 sitios que fueron clave durante el sismo de 1985

El punto de partida será en el Museo Nacional de Arte. | RS
Mariana Alcántara Contreras
17 de Septiembre de 2025

En el marco de la conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985, el Turibús en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzará el recorrido gratuito “La Ruta del 85. Recorrido por la memoria sísmica”, que permitirá conocer 24 puntos emblemáticos que resultaron afectados durante aquel terremoto.

Aunque el recorrido es gratuito, las autoridades informaron que el cupo es limitado. / RS

El trayecto será guiado por el arquitecto y cronista Iván Salcido y se llevará a cabo los días 17, 20, 25 y 27 de septiembre, en horarios de 9:00 y 13:00 horas dependiendo de la fecha. El punto de partida será en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) y finalizará en la Plaza de la Solidaridad, espacio que recuerda el derrumbe del Hotel Regis.

Registro previo obligatorio

Aunque el recorrido es gratuito, las autoridades informaron que el cupo es limitado y será indispensable registrarse previamente. El formulario de inscripción está disponible mediante un código QR publicado en la convocatoria oficial.

 

 

Sitios que incluye el recorrido

La “Ruta del 85” contempla paradas en lugares que fueron escenario de rescates y tragedias en 1985, entre ellos:

  • Multifamiliar Juárez
  • Hospital General
  • Centro Médico Nacional
  • Colonias Roma y Juárez
  • Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco
  • Plaza de la Solidaridad

El recorrido busca sensibilizar a los capitalinos sobre la importancia de estar preparados ante emergencias sísmicas y fortalecer la resiliencia comunitaria.

La “Ruta del 85” contempla paradas en lugares que fueron escenario de rescates. / Pixabay

 

 

