Abuelita de Aldo de Nigris estalla contra Mariana Botas: “Grosera, estúpida”

La Casa de los Famosos no solo genera polémica dentro del reality, ahora también afuera ha surgido una rivalidad que ha estallado en redes sociales entre la abuela de Aldo de Nigris y Mariana Botas, exhabitante del programa, a quien Doña Lety acusó de ser “maleducada” y “nefasta”.

La visita de Doña Alegría a los foros de Televisa

Durante la gala del martes por la noche, la señora Leticia Guajardo, también conocida como Doña Alegría, entró a la casa para participar en la dinámica de Congelados. Aunque no pudo hablar directamente con su nieto Aldo, sí le dijo que estaba haciendo un buen trabajo y que toda su familia estaba al pendiente de él.

Doña Alegría entró a la casa para ver a su nieto Aldo/X: @LaCasaFamososMx

Sin embargo, su visita a los foros de Televisa no fue del todo una buena experiencia. A través de sus redes sociales, Doña Lety comentó que se había sentido humillada por una mujer, de la cual no reveló el nombre, pero aseguró que se portó grosera con ella.

“Una niña que no tiene educación”

“Yo estaba en el foro, me senté en el lugar de Diego de Erice porque ahí me sentí más a gusto. De repente, tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre, pero me humilló bien feo.

“Es una mujer, de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento”, comentó Doña Alegría.

Agregó además que Wendy Guevara, conductora de la Presidenta y Postgala, reportó a dicha mujer con la producción.

Así se expresó la señora de la actriz Mariana Botas/X

Señala directamente a Mariana Botas

Más tarde, mediante una historia de Instagram, Doña Lety publicó un video de Mariana Botas, agregando un texto que decía:

“Una grosera estúpida que no me dejó hablar y muy mal educada, nefasta.”

Mariana Botas responde en redes

Ante lo viral que se hicieron las acusaciones, Mariana Botas respondió con un video en sus redes sociales. Negó haber tenido una discusión con la abuelita de Aldo, aunque sí le reclamó por haberle llamado “estúpida” mientras ella estaba dentro del foro.

“Hasta me dio una palmadita y me dijo ‘qué bonita estás’ y ya me fui porque en ese momento me dijeron que me fuera al set (...) Ella, mientras estuve adentro, me dijo desgraciada, deforme, solo me defendí.

“A lo mejor, a la señora no le gustó que le dijera de frente por qué había eso de mí, pero hasta nos reímos”, comentó Botas.

Mariana Botas dijo que no dejará que nadie la ofenda/IG: @marianabotasl

¿Rivalidad por Aldo?

Durante su estancia en el reality show, algunos intentaron relacionar sentimentalmente a Mariana Botas con Aldo de Nigris, pero la realidad es que, según la misma Mariana, no había ningún interés por parte del influencer regiomontano.