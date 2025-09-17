Disney confirma el rodaje de Camp Rock 3 con los Jonas Brothers… ¿y Demi Lovato?

La nostalgia invade a los fans de Camp Rock: Disney ha confirmado oficialmente el rodaje de la tercera entrega de la saga juvenil que marcó a millones de adolescentes a finales de los 2000. Los Jonas Brothers regresan como Connect 3, mientras que Demi Lovato, aunque no aparecerá en pantalla como Mitchie Torres, participa como productora ejecutiva. La producción ya comenzó en Vancouver y promete combinar el espíritu original con una nueva generación de campistas.

Camp Rock 3 es oficial / X

El regreso de los Jonas Brothers y la nueva generación

Los hermanos Jonas retomarán sus papeles icónicos de Shane, Nate y Jason Gray, liderando a la banda Connect 3. A ellos se une una nueva camada de jóvenes talentos que aportarán frescura al campamento musical y conectarán con el público actual. Entre los nombres confirmados destacan:

Liamani Segura

Hudson Stone

Malachi Barton

Casey Trotter

Lumi Pollack

Brooklynn Pitts

Ava Jean

Además, los fans veteranos disfrutarán del regreso de María Canals-Barrera como Connie Torres, la madre de Mitchie.

🎵 THIS IS REAL! THIS IS ME! 🎶 Presenting the cast of Camp Rock 3! pic.twitter.com/IeFYG8vXUj — Disney+ (@DisneyPlus) September 17, 2025

Demi Lovato, un rol detrás de cámaras

La ausencia de Demi Lovato en el reparto ha generado comentarios en redes sociales. Aunque no interpretará a Mitchie Torres, Lovato se involucrará como productora ejecutiva, participando en el desarrollo creativo de la película. Para tranquilizar a sus seguidores, compartió en Instagram una fotografía con el mensaje: “Buena suerte a la próxima generación de campistas”, dejando abierta la posibilidad de un cameo sorpresa.

Demi Lovato is returning to executive produce ‘Camp Rock 3’ alongside the Jonas Brothers. pic.twitter.com/pmIugkFPdJ — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

Trama y expectativas

Camp Rock 3 seguirá la historia de Connect 3 al regresar al campamento para encontrar un nuevo acto que abra su gira de reunión. La cinta busca equilibrar la nostalgia de los fans originales con elementos renovados que atraigan a las nuevas audiencias de Disney+.

Aunque Disney aún no ha anunciado la fecha de estreno, se espera que la película llegue en exclusiva a Disney+ durante 2026.