VIDEO / Peso Pluma y Kenia Os reciben el regalo más original: una sandía con sus caras

Cuando creíamos haberlo visto todo en el mundo de los fanáticos creativos, llega Lady Sandía a recordarnos que el arte no tiene límites… ni frutas exclusivas. Durante su paso por la Semana de la Moda en Nueva York, Peso Pluma y Kenia OS no solo desfilaron con estilo, también recibieron un regalo que ni Dior, ni Gucci, ni Prada podrían superar: ¡una sandía con sus rostros tallados!

La artista detrás del jugoso obsequio es Nadia Domínguez, conocida en redes como Lady Sandía, quien viajó hasta las inmediaciones del evento solo para encontrarlos. Y vaya que lo logró: captó su atención, los hizo detenerse y les entregó su más reciente obra maestra.

“¡Woooow! Nos la vamos a llevar... muchas gracias, en verdad muchas gracias. Estamos igualitos”, dijo Peso Pluma al ver la sandía retrato que le tallaron con su imagen y la de Kenia Os.

Landy Sandía supo cómo impresionar a la pareja de cantantes / IG: @lady_sandia_nadia

El regalo más viral de la NY Fashion Week

Los cantantes, que han sido nombrados por muchos como la pareja del año, quedaron fascinados con el detalle. La escena fue captada por la propia Lady Sandía, quien no tardó en compartir el momento en redes.

“Qué momento tan especial. Les regalé una sandía tallada a Peso Pluma y Kenia Os, sus caras lo dijeron todo. Es la cuarta vez que veo a Peso Pluma y siempre tan amable con sus fans, siempre poniendo a México en lo alto. ¡Por cierto! Hacen una hermosa pareja, ¡la del año! Momentos así se quedan en el corazón. Gracias a los dos”, escribió la creadora.

Para quien aún no la ubica, Lady Sandía ha ganado fama por crear retratos en esta fruta, entregándoselos a famosos como Karol G, Ryan García, Maluma, Yahritza, Daddy Yankee, Memo Ochoa, Xavi y más. No es broma: esta mujer es una escultora del melón… pero versión sandía.

La fruta fue tallada a mano por la mexicana que hace arte con las frutas / IG: @lady_sandia_nadia

Orgullo mexicano hasta en las frutas

La presencia de Peso Pluma en Nueva York no fue cualquier cosa. El tapatío fue nombrado embajador de la Semana de la Moda, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener ese título, reafirmando su lugar no solo en la música, sino también en la escena internacional del estilo.

Así que entre corridos tumbados, pasarelas y sandías con retrato, Peso Pluma sigue dando de qué hablar. Y sí, México sigue haciendo historia, incluso con una sandía como lienzo.