¿De qué murió Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy?

Brad Everett Young, actor de televisión y fotógrafo de celebridades, murió a los 46 años luego de sufrir un trágico accidente automovilístico en California. El artista, conocido por su participación en series como Grey’s Anatomy, Felicity y películas como Jurassic Park III, falleció en el lugar del impacto.

Según confirmó su publicista, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter, el actor fue embestido por un vehículo que circulaba en sentido contrario mientras regresaba solo a casa después de ver una película. “Murió en la escena”, explicó.

El otro conductor sobrevivió al accidente y fue trasladado al hospital. Se espera que en las próximas horas se determine su situación legal.

Brad Everett Young participó en varias series de la televisión estadounidense / Redes Sociales

Más que actor, un artista integral

Aunque su rostro apareció en exitosas series y producciones hollywoodenses, Brad Everett Young también dejó una fuerte huella en el mundo de la fotografía. Su talento detrás del lente lo llevó a colaborar con revistas como Vogue, Vanity Fair, Variety y The Hollywood Reporter, retratando a figuras como Sarah Michelle Gellar, David Harbour y Emma Caulfield Ford.

En 2015, el propio Young compartió una anécdota sobre su llegada a Los Ángeles: “En el primer mes aquí, salí a mi primera audición para una serie de televisión, la reservé, me uní al Screen Actors Guild y el resto fue historia”.

El actor también fue fotógrafo de varias revistas de moda y espectáculos / Redes Sociales

Fundador de Dream Loud Official

Además de su trabajo actoral y fotográfico, Brad fundó Dream Loud Official, una iniciativa centrada en promover la educación artística en escuelas de Estados Unidos. Su objetivo era claro: impulsar el arte en las nuevas generaciones.

“La pasión de Brad tanto por las artes como por las personas detrás de ellas era inigualable”, aseguró Christensen en un comunicado. “Vivió su misión de mantener viva la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”.

Nacido en Virginia, Young inicialmente se mudó a Los Ángeles con el objetivo de estudiar medicina, pero terminó siguiendo su verdadera vocación en las artes.

Brad también buscaba apoyar a otros actores para poder triunfar / Redes Sociales