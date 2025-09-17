Hijos de AMLO rechazan amparo por huachicol: “Fue la mafia del poder económico”

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador se deslindaron tajantemente de una solicitud de amparo que, supuestamente, los protege contra una posible orden de aprehensión relacionada con el caso de huachicol fiscal.

A través de un comunicado difundido este miércoles, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán negaron haber solicitado dicha protección legal y acusaron una operación mediática y judicial en su contra: “En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo”, señalaron.

Según los hijos del exmandatario, el trámite fue promovido por personas que desconocen, y calificaron la acción como parte de una estrategia para vincularlos con delitos en los que no tienen ninguna relación. “Se trata, una vez más, de un montaje”, subrayaron.

Los hijos de AMLO salieron a negar su relación con el huachicol fiscal / Redes Sociales

Señalan operación orquestada

Los López Beltrán fueron más allá al pedir al Poder Judicial que investigue la procedencia de la solicitud, pues, afirman, no se trata de un caso aislado.

“Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados”, señalaron.

También atribuyeron la difusión del tema a lo que calificaron como “el hampa del periodismo”, al servicio de “la mafia del poder económico”.

“Desde muy jóvenes en nuestro hogar aprendimos a lidiar con este tipo de ataques. No nos sorprenden y, en algunos casos, se convierten en un timbre de orgullo por siempre venir de quienes tanto daño hicieron al país”, expusieron.

En redes apareció el presunto amparo que les realizó el abogado de un capo / Redes Sociales

¿De dónde salió el amparo?

El amparo en cuestión fue aceptado por una jueza federal en Zacatecas y frena temporalmente cualquier orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, además de otras 13 personas.

El documento fue promovido por Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald, quien se ostenta como abogado de Rafael Caro Quintero, pero no cuenta con firma de los supuestos representados ni del abogado. A pesar de esto, la jueza otorgó la suspensión.

Los López Beltrán aseguran estar acostumbrados a los ataques / Redes Sociales

Apoyo total a Sheinbaum

En su mensaje, los hijos de AMLO aprovecharon para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y sus políticas de seguridad: “Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país”.

Con esta postura, los hijos del exmandatario intentan marcar distancia ante una narrativa que los coloca como presuntos implicados en uno de los casos de corrupción fiscal más sonados del sexenio.