¿Qué fue del Buque mexicano Cuauhtémoc tras su choque en Nueva York?

El Buque Escuela Cuauhtémoc, orgullo de la Marina mexicana, volvió a surcar las aguas. Luego de semanas en reparación por el choque con el puente de Brooklyn —que dejó dos marinos muertos y causó severos daños al navío—, el barco retomó su misión en Nueva York con un zarpe simbólico que marcó su regreso.

El acto fue encabezado por el capitán Víctor Hugo Molina y contó con la presencia del cónsul de México en Nueva York, Marcos Bucio, así como de agregados navales y militares. Fue una ceremonia solemne, pero también de esperanza.

“Es un honor acompañar a esta tripulación que, con disciplina, profesionalismo y espíritu de servicio, representa a México con orgullo en altamar”, expresó Bucio.

Buque Escuela Cuauhtémoc sufrió un accidente al estrellarse con el puente de Brooklyn / Redes Sociales

Así fue el accidente del Buque Cuauhtémoc

El accidente ocurrió en mayo, cuando el Cuauhtémoc —con 277 tripulantes a bordo— impactó contra el puente de Brooklyn. El golpe rompió los tres mástiles del buque y causó la muerte de América Yamileth Sánchez y Adal Yahir Maldonado, dos jóvenes que formaban parte de la tripulación. El hecho fue captado por varios testigos y los videos rápidamente se viralizaron.

Desde entonces, el navío fue sometido a intensas labores de restauración en astilleros especializados. El zarpe reciente fue, más que una prueba técnica, un tributo a quienes no regresaron y un mensaje de resistencia naval.

El accidente dejó dos tripulantes muertos al caer de los mástil / Redes Sociales

Buque Cuauhtémoc alista regreso a casa

Además, se anunció que el Cuauhtémoc partirá rumbo a México en los primeros días de octubre, ya con 176 nuevos cadetes a bordo. El Consulado General ayudará a los jóvenes con trámites migratorios para que puedan incorporarse a esta travesía.

El cónsul Bucio también agradeció al alcalde Eric Adams, quien mostró su solidaridad tras la tragedia: “Acompañó al embajador Esteban Moctezuma y al personal consular en un momento muy difícil. Lo recordamos con gratitud”.

El barco estuvo varias semanas en reparación para volver a casa / Redes Sociales