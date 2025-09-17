Empresa de la pipa que explotó en Iztapalapa promete pagar más: "Destinaremos recursos adicionales"

La empresa Silza, dueña de la pipa de gas que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, anunció que aportará recursos adicionales, además de las cuatro pólizas de seguro vigentes, para garantizar una reparación integral a las víctimas del siniestro que ya ha cobrado la vida de 20 personas.

“Contamos con cuatro pólizas de seguro vigentes, presentadas a la autoridad. Adicional al monto asegurado, destinaremos recursos adicionales para asegurar que todas las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo necesarios”, informó la empresa en un comunicado.

La empresa Silza asegura que pagará todos los daños conforme a derecho / Redes Sociales

Empresa de gas colabora con la Fiscalía CDMX

Silza aseguró que ha estado en contacto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que ya compareció ante el Ministerio Público para manifestar su disposición a colaborar y garantizar una compensación justa.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar de forma cercana y coordinada con las autoridades para garantizar una reparación justa, digna y conforme a derecho”, añadieron.

Además de los seguros, la empresa puso sobre la mesa su apoyo total para facilitar información, recursos económicos y atender de forma directa a las víctimas y sus familias. La Fiscalía capitalina habilitó el número 55 4609 4432 para brindar orientación y acompañamiento a todas las personas afectadas. Silza indicó que ese canal será el medio oficial para coordinar apoyos con las víctimas.

La explosión de la pipa de gas ya dejó 20 personas muertas / Redes Sociales

Iztapalapa no olvida

El estallido de la pipa en el Puente de la Concordia se convirtió en uno de los accidentes más mortales del año en la Ciudad de México. Varias personas perdieron la vida, muchas más resultaron con heridas graves y varias familias enteras quedaron marcadas para siempre.

Ahora, la atención se centra en que las promesas de Silza se cumplan y que las indemnizaciones no se limiten al mínimo legal. El dinero no regresa vidas, pero sí puede dar algo de paz a quienes lo perdieron todo.

La empresa dueña de pipa trabaja con la Fiscalía para ayudar a las víctimas / Redes Sociales