¿Aventura europea? Real Oviedo de Veljko Paunović en busca de jugador de Tigres

Veljko Paunović cumplió su promesa y regresó al Real Oviedo a la Primera División de LaLiga, tras más de dos décadas en la División de Plata. Ahora, el conjunto de los Carbayones y el estratega serbio están en la búsqueda de un fichaje para fortalecer al equipo de cara a la Temporada 20225-26; por lo que un viejo conocido de 'Pauno' empezó a retumbar con fuerza.

Con información del periodista Nacho Azparren, el conjunto asturiano se interesó en uno de los centrales de los Tigres. Joaquim es la opción que el conjunto español y el entrenador balcánico tienen en mente, aunque todo es un rumor de momento.

Joaquim con Tigres | IMAGO7|

El jugador brasileño tuvo un gran nivel en las 27 ocasiones que fue dirigido por Veljko, sin embargo, tras la llegada de Guido Pizarro, Joaquim perdió la titularidad. Con el serbio, el zaguero de 26 años tuvo una actuación destacada, con dos goles y dos asistencias; además de más de dos mil minutos en cancha.

Pese a que el sueño europeo es una gran opción para Joaquim, una salida se torna complicada debido a su edad y las exigencias de la directiva de la U de Nuevo León. El conjunto español buscará una cesión del jugador, sin embargo, Tigres solo estará abierto a una posible venta.

Joaquim con Tigres | IMAGO7|

El paso de Paunović en Tigres

El entrenador que llegó a la Final con Chivas, llegó al conjunto regiomontano para el Apertura 2024. El serbio nunca logró ganarse a la afición en el torneo y medio que estuvo al frente del club, por lo que su salida se dio por la puerta de atrás.

