Penta Zero Miedo niega irle a Cruz Azul y se declara aficionado de Pachuca

Penta Zero Miedo niega al Cruz Azul. Pese a que existe un video donde la nueva estrella de la WWE señalaba irle al Cruz Azul, el oriundo de Ecatepec aclaró en exclusiva para RÉCORD cuál es el verdadero equipo que lleva en el corazón: el Pachuca.

CAPTURA DE PANTALLA: X

“¿Quién dijo eso?”, preguntó 0M cuando le mencionamos a la Máquina. “No, yo le voy al Pachuca”, aclaró.

“¿Tú no eres de Cruz Azul?”, se le volvió a cuestionar, a lo que el mexicano dejó claro cuál es el equipo de sus amores: “No, no, no. Pachuca 100%. Ya van dos veces que me dicen que Cruz Azul. No, Pachuca 100%”, recalcó.

Y es que esta confusión surgió a raíz de un video que circulaba en redes sociales, donde Penta señalaba que le iba al Cruz Azul desde la época del arquero Norberto Scoponi.

