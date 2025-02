WWE apostará por Penta para WrestleMania 41

Qué buen fin de semana nos dejó Royal Rumble y es que como hace mucho no pasaba con un evento de WWE, en México la expectativa era enorme y no defraudó.

Sobra describir lo que pasó arriba del cuadrilátero y el resultado; sin embargo, hay cosas por destacar y una de ellas es que WWE tiene bien valorado el talento mexicano, pues no por nada en esta batalla de 30 luchadores hubo tres nacidos en México: Santos Escobar, Andrade y Penta, éste último, sin duda alguna, al que más proyección se le va a dar en las próximas semanas.

Mis fuentes me cuentan que Triple H y los creativos de la empresa quedaron satisfechos con el trabajo del Cero Miedo, incluso lo respaldaron pese al error que cometió al tocar con los dos pies el piso, lo que debió significar su eliminación y por ende romper con el guion de seguir en la batalla para ser uno de los últimos 10 eliminados.

El impulso a Penta seguirá por parte de WWE e incluso hay planes de armar una historia para que tenga su lucha en WrestleMania 41, que se llevará a cabo el 19 y 20 de abril en Las Vegas. Habrá que ver quién es su rival, pues ya se dio un indicio que podría ser Bron Breakker, Campeón Intercontinental de WWE, pero también está Domink Mysterio y Jacob Fatu, con quienes durante el fin de semana tuvo cierto pique que podría ser parte de un ángulo. Incluso, me cuentan que no se descarta el pronto arribo a la empresa de su hermano, Fénix, quien está próximo a quedar libre de su contrato con AEW y está apalabrado con WWE. Lo único que sí me contaron es que le pidieron a Penta que le baje tantito a su señal de Cero Miedo, pues durante el Royal Rumble la hizo demasiadas veces y ya las últimas no generó el mismo impacto en la afición, lo que podría quemar muy pronto ese recurso.

Un detalle más del Royal Rumble masculino... ¿Se dieron cuenta de que en sus plecas de presentación tanto a Rey Mysterio como a Dominik Mysterio les pusieron la bandera de México? Lo correcto debió ser que se usara la bandera de Estados Unidos, ya que ambos son nacidos en San Diego, California y aunque podría parecer un detalle menor, me cuentan que es parte de una estrategia de WWE para seguir trabajando el mercado mexicano y los aficionados en nuestro país sigan adoptando como suyos a estos dos gladiadores, de cara a futuras visitas a México.

En el Royal Rumble femenino, México también tuvo presencia en cierto modo con Stephanie Vaquer, la chilena formada en nuestro país que apenas unos meses después de dejar al CMLL como campeona y la mejor luchadora en todo México, participó en su primer magno evento con WWE.

Su presentación dejó muy buen sabor de boca en la compañía, al grado de que según me cuentan mis fuentes, hay planes para que pronto gane un título y dé el brinco al roster principal de WWE, ya sea en RAW o SmackDown. Difícilmente le alcanzará el tiempo para consolidarse y hacerse de un lugar en la cartelera de WrestleMania 41; sin embargo, los directivos tienen claro que La Primera está llamada a ser una de las futuras superestrellas de la compañía.

¿HIJO DE DR. WAGNER JR. Y DMT AZUL LLEGAN A TRIPLE A?

El pasado fin de semana Triple A tuvo una función en Tijuana e hizo mucho ruido en redes sociales la aparición del Hijo de Dr. Wagner Jr. y DMT Azul, uno para formar parte del ejército de Latin Lover y el segundo para probarse como integrante de la facción de El Ojo liderada por Dorian Roldán, Alberto ‘El Patrón’ y mi ídolo Konnan.

A ver, aunque muchos ya dan por hecho que ambos luchadores se suman a la Caravana Estelar y que formarán parte de la gira Alianzas en este 2025, hasta donde yo sé esto no necesariamente es así y aquí la clave, según me cuentan, es que esta función fue organizada por The Crash, la promotora originaria de Tijuana. Es decir, sí, Triple A promocionó la función, llevó a sus comentaristas, a su elenco estelar y fue un evento grabado para la televisión, pero quien puso el dinero y contrató tanto al Hijo de Dr. Wagner Jr. como a DMT Azul fue The Crash, así que su aparición en la función no garantiza que trabajarán durante todo el año con la Caravana Estelar.

Y ya que salió el nombre del Hijo de Dr. Wagner Jr., vi que hace unos días se hizo mucho ruido por un supuesto interés de WWE en contratarlo. Pregunté con algunas fuentes y me dicen que no hay nada, sí ha hecho buen trabajo recientemente con Pro Wrestling NOAH en Japón, convirtiéndose en campeón de la compañía, pero es falso que WWE se haya fijado en él para ficharlo.

Ese supuesto acercamiento del que se habló no fue reciente, sino por ahí de 2017, cuando incluso el hijo de mi estimado Dr. Wagner Jr. (a quien le mando un saludo aunque esté enojado conmigo), hizo un tryout de WWE, pero no se quedó.

Vamos a ver en el futuro, yo soy de los que cree que el Hijo de Dr. Wagner Jr. tiene el talento para al menos probarse en una empresa como WWE, AEW o New Japan, pero si no es así, tampoco tengo duda que está llamado a convertirse en una figura dentro de la lucha libre mexicana, encabezando carteleras y siendo referente de una empresa como Triple A. En el CMLL no lo veo porque su papá es de los vetados de la compañía, pero esa es otra historia que luego les cuento...

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON ANDRADE Y CHARLOTTE FLAIR?

Tal como lo confirmó primero el portal TMZ, el luchador mexicano Andrade y la estadounidense Charlotte Flair, actualmente ambos gladiadores de WWE, se divorciaron formalmente el pasado mes de octubre.

La historia de amor entre estos dos luchadores cautivó a gran sector del público por más de cuatro años, mediante sus constantes publicaciones en redes sociales que incluso sorprendían a muchos porque Charlotte Flair, hija de la leyenda Ric Flair, se adaptó por completo a la cultura mexicana y era común verla en las calles de Gómez Palacio, Durango, tierra del otrora La Sombra, haciendo cosas muy de mexicanos como comer tacos, elotes, chicharrones, prendiendo el anafre para la carne asada y hasta tomándose una michelada.

Sin embargo, parece que el amor se terminó entre estos dos luchadores de WWE y, según me cuentan fuentes cercanas a la pareja, ya llevaban varios meses separados.

La razón de su divorcio sólo ellos la saben, pero lo que me dicen personas que compartieron con la pareja, es que ya tenían muchos problemas, malentendidos, había celos, una relación desgastada que fue empeorando en la convivencia como esposos y aunque trataron de arreglar la situación en varias ocasiones, no lo lograron por completo, de tal modo que era común que terminaran y al poco tiempo regresaran.

Otro factor en contra es que ambos luchadores viajan mucho y a veces no coincidían en tiempos, aunado al ego y hasta al propio ambiente de la lucha libre, que para nada es fácil de combinarlo con una relación amorosa.

Incluso por ahí alguien me dijo que sus problemas se originaron por una aparente infidelidad; sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y tampoco ellos se han pronunciado sobre la revelación de su divorcio. Lo que sí me llamó la atención es que de acuerdo a la información de TMZ, Charlotte solicitó ante las autoridades de Florida el divorcio de Andrade en junio de 2024, apenas un mes después de un romántico viaje que hicieron a París, la ciudad del amor, y que ambos presumieron en redes sociales mediante fotografías y videos. De hecho, esas publicaciones de mediados de mayo fueron las últimas que ambos hicieron como pareja, por lo que la decisión del divorcio parece haber sido tomada de manera repentina.

Lo que sí me cuentan es que Andrade últimamente está bajoneado y con mucha tristeza, algo que puede notarse en una reciente publicación en redes sociales en la que recordó a su madre y a su hermano, ambos fallecidos, con un emotivo mensaje. “Perdón por no disfrutarte tus últimos años, hoy quisiera darte todo, pero es muy tarde”, le escribió Andrade a su mamá, mientras que para su hermano agregó: “Toda mi vida yo siempre dije que hubiera sido yo (el que se muriera) porque tú fuiste mejor hijo y persona”.

