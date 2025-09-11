Xolos hace oficial la llegada de sus refuerzos europeos

A solo unos días de que se cierre la venta y compra de jugadores del verano en la Liga MX, los Xolos de Tijuana y su entrenador, Sebastián Abreu, cierran sus filas con dos incorporaciones importantes para enfrentar el Apertura 2025.

Equipo de Xolos I IMAGO7

Ezequiel Bullaude y Mourad El Ghezouani los flamantes refuerzos

Para sorpresa de propios y extraños, el equipo de Tijuana se reforzó con jugadores de ligas de alto impacto, tal como la española y la de países bajos, mismas en las que militaban sus dos nuevos integrantes, Mourad El Ghezouani y Ezequiel Bullaude, respectivamente.

Ezequiel Bullaude I @Xolos

El español, Mourad El Ghezouani, se destaca como delantero centro, siendo su potencia física su mayor fortaleza. Por su parte, Ezequiel Bullaude, nacido en Argentina, es un centrocampista natural que puede ayudar a la creación del juego, así como a la recuperación de balones.

Ambos jugadores llegan para reforzar el sector del mediocampo y del ataque, zonas donde el ‘Loco’ Abreu, ya había comentado que estaban buscando gente que las reforzara, por o que todo indica que ahora contará con un plantel más acorde a lo que el argentino necesitaba.

Mourad El Ghezouani I @Xolos

Futuro emocionante en la frontera

Ambos jugadores fueron presentados en las redes sociales del club, donde tras pasar los exámenes médicos y las pruebas físicas, se espera que el día viernes ya puedan entrenar al parejo de sus compañeros.

Aunque no hay nada oficial debido al tema de adaptación de cada jugador, se espera que ambos futbolistas están a disposición del entrenador y hagan su debut a partir de la Jornada 9 del Apertura 2025.

