Pumas vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 9

Pumas regresa a casa luego de sumar dos victorias al hilo y ahora tendrá un prueba muy dura frente a Tigres, uno de los mejores equipos del Apertura 2025.

Los auriazules vienen de golear a Mazatlán y parecen estar despertando tras un arranque de torneo en el que dejó muchas dudas, por lo que ya se ubican en octavo lugar a solo un punto de los puestos de clasificación directa.

Por su parte, el club regiomontano marcha en el quinto escalón, aunque no vive su mejor momento, pues solo ha ganado uno de sus últimos cinco compromisos.