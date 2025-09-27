¡Alarmante! Camilo Vargas recibió balonazo en la cara

Las acciones en la Liga MX no paran, ahora con la llegada de la Jornada 11, grandes partidos acompañados de grandes momentos en la cita del fin de semana, siendo uno de los más destacados de la cartelera el duelo de Atlas vs Necaxa, mismo que ya dejó imágenes impactantes.

Juego de Atlas vs Necaxa I IMAGO7

‘San Camilo’

El juego disputado en el Jalisco de Guadalajara, comenzó con gran intensidad y acciones desde el minuto uno. Los dirigidos por Diego Martín Cocca, salieron al campo con su futbol más ofensivo, acción que les dio frutos ya que apenas al minuto 5 se pusieron arriba en el marcador, desafortunadamente, los Rayos empataron unos minutos después se volcaron al frente.

Golpe de Camilo Vargas I IMAGO7

Durante el ataque Rojiblanco, una jugada dejó mano a mano al delantero Badaloni contra Camilo Vargas, terminó en un disparo que impacto directo en el rostro del guardameta colombiano, acción que lo dejó muy tocado en el césped. Tras lo ocurrido, el árbitro central dio acceso las asistencias médicas del Atlas para atender a su portero.

Tras algunos minutos de revisión y con el protocolo de contusiones activado, los médicos tanto del equipo como de la liga le dieron la autorización a Camilo de continuar en el terreno de juego, por lo que los momentos de tensión y preocupación en el banquillo de Cocca, terminaron.

Luego de que Vargas estuvo lejos de peligro, sus compañeros y en las transmisiones del partido, se cayeron en elogios para el seleccionado de Colombia, quien siempre responde bajo los tres palos del equipo Rojinegro y que mantiene arriba en el marcador al equipo local ante Necaxa.

Golpe de Camilo Vargas I IMAGO7

¿Qué sigue para Camilo Vargas y Atlas?

Luego de que concluya su duelo ante los Rayos del Necaxa, el equipo del Atlas volverá a hacer válida la localía en el Estadio Jalisco, esta vez recibiendo a los Bravos de Juárez, en el duelo correspondiente a la Jornada 12 y que será la última antes de la Fecha FIFA de octubre.

El equipo Rojinegro necesita hacerse de puntos si quieren soñar con la fase final del torneo, ahora con su nuevo entrenador, lucharán por volver al camino de la victoria, misma que no ven desde la fecha uno del torneo.

Camilo Vargas vs Necaxa I IMAGO7